Caldo torrido in Australia, allarme nel Nuovo Galles del Sud: moria di massa di pesci | FOTO

MeteoWeb

Preoccupazione in Australia: milioni di pesci morti e in decomposizione hanno invaso un vasto tratto di fiume vicino a una remota città dell’outback, durante un’ondata di caldo torrido attraversa la regione. Il governo del Nuovo Galles del Sud ha confermato che “milioni” di pesci sono morti nel fiume Darling vicino alla cittadina di Menindee, nella terza moria di massa che ha colpito la zona dal 2018.

“E’ davvero orribile, ci sono pesci morti a perdita d’occhio,” ha dichiarato ad AFP Graeme McCrabb, residente di Menindee. “E’ surreale” ha affermato, aggiungendo che la moria di pesci di quest’anno sembra essere peggiore di quelle precedenti.

Le cause della moria di pesci in Australia

Secondo il governo statale, le popolazioni di pesci come le aringhe e le carpe erano aumentate a dismisura nel fiume in seguito alle recenti inondazioni, ma ora stanno morendo con il ritirarsi delle acque. “La moria di pesci è legata ai bassi livelli di ossigeno nell’acqua (ipossia), che si verificano man mano che le acque delle inondazioni si ritirano,” ha spiegato il governo in una nota. “L’attuale clima caldo nella regione sta inoltre esacerbando l’ipossia, poiché l’acqua più calda trattiene meno ossigeno di quella fredda e i pesci hanno un maggiore fabbisogno di ossigeno a temperature più elevate“.

Le precedenti morie di pesci a Menindee sono state attribuite alla mancanza d’acqua nel fiume a causa di una prolungata siccità e a una fioritura algale tossica.