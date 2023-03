Ondata di caldo in Marocco, previste punte di +41°C

MeteoWeb

Ondata di caldo in arrivo in Marocco. La Direzione generale di meteorologia ha annunciato un’ondata di calore tra martedì 28 e giovedì 30 marzo con temperature da +38°C a +41°C, in particolare nel Sud del Paese. Gran parte del Marocco sta registrando temperature da piena estate, proprio nel mese del Ramadan. Diramato livello di guardia arancione per diverse località, tra cui Marrakech, Agadir e Taroudant.