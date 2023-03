Caldo senza precedenti, temperature sconvolgente a Nuuk | DATI

MeteoWeb

Nuuk è la Capitale della Groenlandia: i suoi 19 mila abitanti sono abituati a vivere nel mese di marzo un clima particolarmente rigido, con una media delle temperature minime di -13°C e delle massime di -3°C, tanto che per questa località è in assoluto il mese più freddo dell’anno. Eppure nei giorni scorsi, e precisamente sabato 4 marzo, la temperatura massima di Nuuk ha raggiunto l’incredibile valore di +15,2°C.

Ovviamente il valore ha stravolto il precedente record di caldo mensile, che era di +13,2°C, attestandosi ad oltre 18°C oltre la norma. Mai, a Nuuk, era stato raggiunto un valore così alto non solo nel mese di marzo, ma persino ad aprile che tuttora ha un record di caldo di +14,6°C. Il dato, quindi, è davvero eccezionale e testimonia un’anomalia termica davvero impressionante. Lo stesso giorno, la minima è stata di +7,5°C, oltre 10°C superiori rispetto alle medie del periodo. In molte località d’Italia, compreso il Sud, in questi giorni sta facendo più freddo di quanto non abbia fatto a Nuuk, sulle coste della Groenlandia, in quest’incredibile sabato di inizio marzo!