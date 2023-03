Storica ondata di caldo in Spagna e Francia: temperature folli per marzo, battuti molti record | DATI

MeteoWeb

Sono giorni di super caldo in Spagna e Francia a causa della presenza di un robusto anticiclone, che ha portato le temperature a sfondare soglia +30°C in molte località entro la prima metà di marzo. Con temperature di questo tipo, sono stati tanti i record di caldo battuti per questo periodo dell’anno. Ieri, giovedì 16 marzo, in Spagna sono stati sfiorati i +30°C. San Sebastian, nei Paesi Baschi, al nord del Paese, vicino al confine con la Francia, ha raggiunto i +29,1°C stabilendo il record per il mese di marzo. Diffuse temperature di +25-28°C nel Paese. Anche la vicina Trois Ville, nel Dipartimento dei Pirenei Atlantici, nel sud della Francia, ha stabilito il record per il mese di marzo, registrando una temperatura di +29,7°C.

Battuti diversi record mensili di caldo in Francia

Diversi record mensili sono caduti in Francia a causa di questa storica ondata di caldo nella giornata di ieri. Per esempio, Bustince ha registrato una temperatura di +28,5°C, battendo il record mensile che era di +27,9°C, registrato il 31 marzo 2021. Bagnères-de-Luchon ha toccato i +26,5°C (battuto il record precedente che era di +26,2°C, risalente al 24 marzo 1996). A Bazus-Aure registrati +25,1°C (record precedente di 24,6°C dell’11 marzo 2017). Arbéost ha registrato +23,4°C, battendo di 0,2°C il precedente record dell’11 marzo 2017. Aston, con +17,4°C, ha battuto il record di +16,2°C del 12 marzo 2020. Infine, Ayros Arbouix ha eguagliato il record stabilito nel 21 marzo 1990, con una temperatura di +27,5°C. In Francia, nella giornata di ieri, sono stati diffusi valori di +25-29°C. Inoltre, alcune città della metà settentrionale del Paese hanno superato la soglia di +20°C per la prima volta dell’anno: è il caso della stazione di Angers, che ha registrato +20,9°C, il valore più alto dallo scorso 31 ottobre.

Oltre +30°C nei giorni scorsi in Spagna

Ma è stato soprattutto a partire dal weekend 11-12 marzo e fino all’inizio della settimana successiva che la Spagna ha registrato le temperature più folli, con valori ben oltre i +30°C e notti tropicali. Sabato 11, Elche (Alicante) ha registrato +31,8°C, mentre domenica 12, Xàtiva (Valencia) ha raggiunto +31,2°C. Anche le temperature minime sono state vertiginose, con notti tropicali in località come Pego (Alicante) e Pollensa (Maiorca). Non scendere sotto i +20°C per tutta la notte di marzo è “un fenomeno molto insolito nel clima spagnolo”, ha affermato Rubén del Campo, portavoce dell’Agenzia meteorologica statale (AEMET).

In totale, sono stati registrati “nove record assoluti di temperature massime e minime, otto sabato e uno domenica”, ai quali se ne aggiunge un altro di lunedì 13, che riguarda le località di Castellón e il porto di Palma di Maiorca. “È stata la giornata più calda di marzo in entrambe le località, con +30,8°C di massima e +19,4°C a Castellón, un osservatorio con dati del 1976, e +27,3°C e +16,8°C a Palma, con dati del 1978“, precisa il portavoce. A Castellón la temperatura media è stata di +25,1°C, l’equivalente del 5 luglio, e l’arrivo dei primi +30°C dell’anno è stato anticipato di oltre un mese. “Un secolo fa, in media, si raggiungevano i +30°C all’inizio di luglio; nel XXI, alla fine di maggio. Quest’anno è stata la data più precoce, l’11 marzo“, spiega la delegazione AEMET nella Comunità Valenciana.

Il caldo insolito non ha colpito solo la Penisola: anche le Isole Canarie si sono unite alla festa, con oltre +33°C in alcune zone a Gran Canaria e Fuerteventura, con un massimo di +34,7°C ad Aldea de San Nicolás (Las Palmas).