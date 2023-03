Anticipo di primavera oggi a Scilla: tramonto infuocato sull’incantevole borgo con vista sullo Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

Caldo in aumento oggi sull’Italia, con picchi di +22°C tra Molise, Sicilia e Sardegna e temperature fino a +21°C anche in Romagna. Bellissime immagini ci arrivano da Scilla, incantevole borgo calabrese che si affaccia sullo Stretto di Messina. A Scilla, oggi è stata raggiunta una temperatura massima di +18°C, in quello che può essere considerato un anticipo di primavera. Al tramonto, il cielo ha assunto una sfumatura rossastra, come mostrano le bellissime foto scattate da Renzo Pellicano (vedi gallery scorrevole in alto). Da Scilla è possibile ammirare tutta la bellezza dello Stretto di Messina e delle Isole Eolie.