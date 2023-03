California, cede argine: Corcoran si allaga e il lago Tulare “resuscita” | VIDEO

MeteoWeb

Parti della Contea di Kings, in California, sono sott’acqua a causa della rottura di un argine avvenuta lo scorso fine settimana. Allagate case e diverse attività commerciali nella località di Corcoran. L’ufficio dello sceriffo della contea di Kings sta monitorando strettamente la rottura dell’argine. L’assistente sceriffo della contea di Kings, Robert Thayer, ha spiegato che sebbene l’area sia ora un terreno agricolo, un tempo era il lago Tulare e rimane un bacino naturale per la raccolta dell’acqua. “Fisicamente, come si può vedere, si sta trasformando in un lago davanti ai nostri occhi mentre l’acqua delle Sierras si riversa qui nella valle,” ha spiegato Thayer.

Una mappa della contea di Tulare del 1876 mostra infatti la città di Corcoran proprio nella parte del fondo del lago. Nel corso degli anni, i campi agricoli hanno preso il sopravvento e sono stati costruiti argini per tenere lontana l’acqua.

Il sergente dell’ufficio dello sceriffo della contea di Kings Nate Ferrier ha dichiarato che vedere questa quantità di acqua è scioccante. “Vedere le case delle persone che vengono distrutte. I terreni agricoli distrutti. È devastante per molte persone,” ha affermato Ferrier.

Cede argine in California, Corcoran si trasforma nel lago Tulare