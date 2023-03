Meteo estremo in California: il Parco Yosemite sepolto da 4,5 metri di neve, chiude a tempo indeterminato | FOTO

MeteoWeb

Feroci nevicate hanno interessato la California nei giorni scorsi, con pesanti disagi nelle aree colpite. Il Parco Nazionale di Yosemite resterà chiuso a tempo indeterminato dopo una nevicata record che non si registrava da oltre mezzo secolo. Lo ha reso noto il National Park Service, l’ente federale statunitense incaricato della gestione dei parchi nazionali.

Lo scorso 28 febbraio è stato battuto il record di neve caduta in un giorno, oltre un metro, un livello che non si registrava dal 1969. Il Parco Nazionale di Yosemite era già chiuso dal 26 febbraio a causa delle condizioni invernali in atto ma avrebbe dovuto riaprire l’1 marzo. Tuttavia, in alcune aree la neve ha superato i 4,5 metri al punto da costringere le autorità a tenere chiusi i cancelli, senza la possibilità di fornire una data di riapertura. Le spettacolari immagini della gallery scorrevole in alto mostrano le abitazioni completamente sepolte nel bianco, con le entrate bloccate dall’accumulo di neve.