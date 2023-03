Camerun, la carenza di acqua porta a trivellazioni selvagge e pericolose

MeteoWeb

A Douala, la capitale economica del Camerun, le carenze del servizio pubblico spingono ogni giorno migliaia e migliaia di cittadini a recarsi in innumerevoli pozzi di questo tipo. Scavati in modo del tutto anarchico, con il rischio di inquinare le falde acquifere e di mettere a repentaglio la salute pubblica in una città dove il colera, tra l’altro, si manifesta ancora episodicamente.

Nel mondo, “stiamo prendendo troppa acqua dal suolo, stiamo inquinando l’acqua che rimane”, ha recentemente avvertito Henk Ovink, inviato speciale olandese per l’acqua alle Nazioni Unite, prima della conferenza Onu a New York sulla crisi idrica globale, la prima dal 1977. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2020 circa due miliardi di persone non avranno accesso all’acqua potabile.

La corsa all’acqua

Questo include aree altamente urbanizzate, come Douala con i suoi quattro milioni di abitanti, la più grande metropoli dell’Africa centrale. Armati di bottiglie colorate e taniche, o anche di semplici bottiglie, uomini, donne e bambini si affannano per accedere all’acqua del pozzo della fabbrica di birra Guinness. Riempiono il bagagliaio dell’auto, il portabagagli di un mototaxi o escono con un secchio in testa. Poveri e meno poveri. Spesso aiutati da uomini forti che si guadagnano da vivere.

Il governo sostiene che Camwater, l’azienda pubblica, rifornisce “la maggior parte” delle famiglie, ma senza dare cifre o anche solo una stima, nessuno ci crede. Non lontano da Bassa, a PK12, un altro quartiere popolare, due macchine scuotono il terreno di un angolo di terra incastrato tra costruzioni di ogni tipo. L’ammasso della trivella che lo perfora all’infinito sembra impossibile da misurare. Gli operai gettano regolarmente badilate di sabbia dove il metallo attacca la terra per facilitare la penetrazione. Ma deve essere immediatamente rimossa dal foro, infiltrandovi il Polyfor, un additivo chimico che la fa emergere come ganga. Allo stesso tempo, un enorme tubo collegato alla trivella versa migliaia di litri d’acqua per raffreddarla.

Gli elementi e la meccanica che si sfregano l’uno contro l’altro sputano un liquido fangoso, che un giovane tecnico raccoglie con una pala. “Se non si rispettano le regole dell’arte, tutto ciò che si trova sulla superficie della falda acquifera è una fonte di inquinamento”, spiega l’ingegnere idraulico.

Alto il rischio di colera e tumori

“Le fosse settiche si trovano accanto ai pozzi di trivellazione nei condomini”, lamenta, aggiungendo che le trivellazioni per i privati non sono soggette ad alcuna autorizzazione preventiva. Un’eresia in un ambiente altamente urbanizzato. “Ogni individuo, a seconda dei propri mezzi, scava uno o più pozzi senza fare rapporto a nessuno”, conferma il professor André Firmin Bon, idrogeologo dell’Università di Maroua.

“La densità può avvicinarsi a 100 pozzi per km2 e, poiché a volte sono in comunicazione con fonti di inquinamento, latrine, discariche, ecc. il suolo non svolge più il suo ruolo di depurazione” per le falde acquifere, temendo un aumento delle gastroenteriti nel migliore dei casi, del colera nel peggiore. E di tumori a lungo termine. Nella valle di Logbessou, nello stesso 5° arrondissement, le ville mostrano le loro “cuffiette” a perdita d’occhio. Mohamadou Sarkifada, residente e dirigente dei trasporti, chiama così i serbatoi d’acqua, enormi e antiestetiche bottiglie di plastica nera, grigia o blu che immagazzinano l’acqua dei pozzi.

“È una preoccupazione”, ammette Hamadou Youssoufa, delegato del Ministero dell’Acqua, attribuendola all’espansione incontrollata della città e alla demografia galoppante.

Situazione dei pozzi

Uno studio della rivista scientifica internazionale The Pan African Medical Journal, condotto tra maggio e giugno 2018 in questo 5° arrondissement di Douala, ha quantificato “oltre il 65,55% delle famiglie che consumano acqua di pozzo”.

“Il 53,59% ha camminato tra 1 e 5 km e il 49,25% ha camminato più di 15 minuti per prendere l’acqua”. È in corso uno studio del Ministero dell’Acqua per “esaminare la situazione sanitaria dei pozzi, che ci permetterà di obbligare gli utenti a rispettare gli standard”, afferma Youssoufa.

Il presidente Paul Biya, che governa il Camerun con il pugno di ferro da oltre 40 anni, sembra aver preso lui stesso la misura del pericolo. Nei suoi auguri di buon anno, ha chiesto al governo di lanciare con urgenza, già nel 2023, un “mega-progetto per l’approvvigionamento di acqua potabile” a Douala e dintorni, in cantiere da diversi anni.