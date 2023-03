Cane impiccato a Siniscola: taglia di 5000 euro sui responsabili

MeteoWeb

Sulla vicenda del cane salvato da due ragazze da un’impiccagione a Siniscola, in provincia di Nuoro, interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA con un comunicato nel quale ringrazia le due ragazze che hanno salvato il cane da morte certa ed i Carabinieri intervenuti, allargando il proprio ringraziamento a coloro che si sono presi cura del cane che martedì mattina era stato barbaramente impiccato in un sottopasso della strada comunale che dalla cittadina porta alla chiesa di Sant’Elena.

Gli animalisti aprono la caccia agli autori della tentata impiccagione: “il cane era ormai allo stremo e forse lottava da ore per cercare di liberarsi dal cappio che lo soffocava, disperatamente cercava un appiglio nel muro in cemento armato dove si è consumato le unghie perdendo parecchio sangue e sarebbe sicuramente morto se non fossero intervenute le ragazze a liberarlo dal cappio. Si tratta di un gesto indegno e criminale – scrivono gli animalisti di AIDAA – su questa vicenda presenteremo denuncia ma chiediamo a chiunque sia in possesso di informazioni di rivolgersi ai Carabinieri per denunciare i responsabili di questo atto criminale e per questo motivo, mettiamo a disposizione una taglia di 5.000 euro che sarà pagata a chi, con la propria denuncia o testimonianza secondo le modalità previste dalle legge, aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva i responsabili di questa tentata impiccagione del cane a Siniscola”.