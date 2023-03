Toscana, Emilia Romagna, Marche e Umbria pubblicano la prima carta geologica dell’Italia Centrale

MeteoWeb

Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria pubblicano la prima carta geologica interregionale dell’Italia Centrale in scala 1:250.000. E’ frutto dell’accordo di collaborazione scientifica siglato nel 2018 fra le quattro Regioni e l’Università di Siena Centro di Geotecnologie finalizzato alla realizzazione della prima Carta geologica interregionale dell’Italia Centrale in scala 1:250.000, adottando come base topografica quella resa disponibile dall’Istituto Geografico Militare.

Questa carta geologica unificata che va dalla costa tirrenica a quella adriatica, si spiega in una nota, descrive per la prima volta, senza soluzione di continuità e con rigore scientifico basato sulle banche dati regionali, i territori di Emilia Romagna, Marche, Toscana ed Umbria, superando precedenti differenze o discontinuità in corrispondenza dei confini amministrativi tra le quattro regioni.

“Si tratta di uno strumento strategico prezioso per la pianificazione e il governo del territorio su scala interregionale che permette un’azione sinergica e coordinata tra le quattro regioni confinanti. La realizzazione di questa Carta – spiega l’assessore al Governo del territorio, alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli – è frutto di un lavoro di squadra molto importante, nell’interesse del territorio”.

Nel 2012 è stato siglato tra le quattro regioni il ‘Protocollo d’intesa in materia di collaborazione nelle attività di sviluppo della carta geologica, tematiche applicative e servizi web’. Tale protocollo, prorogato nel 2015, ha visto le regioni impegnate in un’articolata attività di condivisione, confronto ed omogeneizzazione dei propri dati geologici. Sulla base dei confronti delle rispettive carte geologiche regionali, l’omogeneizzazione è stata estesa agli interi territori delle quattro regioni consentendo la definizione delle litologie comuni e la realizzazione di una legenda condivisa, sia per la cartografia in scala 1:10.000, sia per quella a scala 1:250.000.

Questa carta, edita nel 2020 e stampata nella sua versione grafica finale nel 2022, è stata premiata quale migliore carta geotematica dalla Società Geologica Italiana e viene oggi distribuita anche in edizione cartacea con cofanetto corredata delle note illustrative.