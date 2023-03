Centenario dell’Aeronautica Militare: il sorvolo su Roma delle Frecce Tricolori | FOTO

MeteoWeb

Dopo il passaggio di diversi velivoli, con il sorvolo delle Frecce Tricolori si è conclusa la cerimonia per il Centenario dell’Aeronautica Militare, sulla Terrazza del Pincio a Roma, alla presenza, tra gli altri, del Presidente Sergio Mattarella, del premier Giorgia Meloni e del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ai piedi della Terrazza, in Piazza del Popolo, fino a domani 29 marzo sarà possibile visitare il villaggio aeronautico “Air Force Experience”, un’occasione unica per scoprire l’Aeronautica Militare e ammirare velivoli in mostra statica.