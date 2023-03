Anche i Vigili del Fuoco italiani all’esercitazione EU MODEX a Lione | FOTO

MeteoWeb

Dal 28 febbraio al 3 marzo il modulo internazionale IT CBRNDET (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Sampling and Detection) del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, composto da 40 unità tra management, TAST (Technical Assistance Support Team) squadre di sampling and detection, esperti in laboratori chimici e radiologici, una squadra di decontaminazione e personale logistico, ha partecipato all’esercitazione internazionale EU MODEX a Lione in Francia, valida per la certificazione del Modulo all’interno del Meccanismo di Protezione Civile Europeo.

Dopo la Table Top Exercise, svolta a La Roche en Ardenne (Belgio) nel marzo dello scorso anno, con questa esercitazione si è concluso positivamente il processo di certificazione per il team del Corpo nazionale. L’esercitazione ha coinvolto 140 soccorritori, appartenenti a 4 moduli CBRNDET europei, e circa 50 unità tra role players, trainers, certifiers e staff organizzativo.

L’occasione si è rivelata una sfida interessante, mettendo alla prova le capacità operative, di problem-solving, di interoperabilità con altri moduli e di autosufficienza dei Vigili del fuoco in un contesto di emergenza internazionale.