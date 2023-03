Ciclone Freddy, in Malawi il bilancio sfiora 500 morti

MeteoWeb

E’ gravissimo il bilancio della distruzione lasciata dal ciclone Freddy in Malawi: 114.637 famiglie sfollate, 499 morti, 427 dispersi e 841 feriti. Le infrastrutture pubbliche come scuole, strutture sanitarie e strade distrettuali e principali sono state danneggiate in tutti i distretti colpiti. E’ l’ultimo aggiornamento fornito dal Dipartimento nazionale per la gestione dei disastri (DoDma). Il ciclone ha colpito dapprima le coste dell’Africa occidentale, poi l’interno del continente, con danni registrati in Madagascar, Mozambico e soprattutto in Malawi.

Con la dissipazione del ciclone tropicale Freddy, ora si verificheranno le normali condizioni meteorologiche della stagione delle piogge, secondo il DoDma. Il 13 marzo è stato dichiarato lo stato di calamità nei 14 distretti gravemente colpiti dal ciclone. La ricerca e il salvataggio di persone proseguono nei distretti di Nsanje e Phalombe, dove si ritiene che vi siano ancora persone intrappolate.