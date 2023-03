Ciclone Freddy, Malawi: “Situazione terribile, oltre 600 vittime”

MeteoWeb

La situazione in Malawi è “ancora terribile” a due settimane dal passaggio del ciclone tropicale Freddy, che ha lasciato una scia di devastazione nella regione meridionale del Paese: lo ha detto alla Bbc il ministro dell’informazione malawiano Moses Kunkuyu. Precisando che il bilancio delle vittime è salito a oltre 600 e molti vivono nei campi per sfollati. Strade e ponti sono stati spazzati via dalle inondazioni rendendo difficile fornire aiuti urgenti, ha aggiunto.

Il ministro ha inoltre sottolineato c’è il rischio di focolai di malattie trasmesse dall’acqua a causa della congestione creatasi nei campi. Si registra una crisi nel settore sanitario e dell’istruzione nelle aree colpite dal ciclone. Le scuole sono state utilizzate per dare rifugio agli sfollati. Quindi per la loro riapertura il governo è chiamato a prendere una decisione difficile, perché dovrà spostarli dagli edifici scolastici a tende da adibire a rifugi temporanei.

Kunkuyu ha anche evidenziato che almeno 500 scuole sono state danneggiate dal ciclone tropicale. Freddy ha colpito il Mozambico e il Malawi all’inizio di marzo per la seconda volta nel giro di un mese, distruggendo decine di case e provocando inondazioni diffuse.