Il ciclone Freddy fa un “loop” e torna a colpire il Madagascar: rara traiettoria per la tempesta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’intramontabile ciclone Freddy. Si parla ancora del ciclone che lasciato in ginocchio il Madagascar il 22 febbraio e che, seguendo una rara traiettoria a “loop”, nelle scorse ore è tornato ad abbattersi sul Paese dove aveva già ucciso sette persone il mese scorso. “Questa traiettoria ‘loop’ è molto rara”, ha spiegato Rivo Randrianarison, responsabile delle previsioni presso la direzione generale di Météo Madagascar. Bisogna tornare al 1998 per trovare un sistema simile, osservato all’epoca con una tempesta tropicale, ha aggiunto.

Con questo nuovo landfall, purtroppo, si registrano altre vittime. Un bambino di un anno è morto quando una casa è crollata mentre forti venti e forti piogge hanno colpito il sud-ovest dell’isola dell’Oceano Indiano, hanno detto le autorità. Un altro bambino, di 2 anni, è stato ucciso in circostanze non specificate. Uccise anche due donne. Questo porta a 11 il bilancio totale delle persone uccise dal ciclone nel Paese.

Più di 6.000 persone sono state colpite e 2.600 sfollate dal ritorno di Freddy, ha detto l’Ufficio nazionale per la gestione del rischio del Madagascar (BNGRC). Circa 1.300 case sono state allagate e più di altre 60 distrutte. “I rischi principali per oggi sono le precipitazioni e quindi le piene dei fiumi e gli smottamenti che può provocare, in tutta la parte occidentale, sudoccidentale ed estrema meridionale dell’isola“, ha spiegato Rivo Randrianarison.

Il ciclone è stato localizzato lunedì pomeriggio circa 130km a sud-ovest della località costiera di Toliara, con venti fino a 125km/h. Dovrebbe rafforzarsi dirigendosi verso il Mozambico, che dovrebbe raggiungere venerdì. Anche il Mozambico era già stato colpito dal ciclone Freddy a febbraio: in quell’occasione, 7 persone avevano perso la vita nel Paese.

Circa dieci tempeste o cicloni attraversano l’Oceano Indiano sudoccidentale ogni anno durante la stagione degli uragani che va da novembre ad aprile.

L’insolita traiettoria del ciclone Freddy

Freddy ha avuto origine nell’estremo Oceano Indiano orientale, appena a nord-ovest dell’Australia, all’inizio di febbraio. La traiettoria verso ovest che ha seguito già dopo la sua formazione è considerata insolita dagli esperti: nessun altro ciclone tropicale osservato in questa parte del mondo ha intrapreso una simile traiettoria attraverso l’Oceano Indiano negli ultimi due decenni, secondo Jason Nicholls, meteorologo di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. “Solo altri due cicloni hanno preso una traiettoria dall’Oceano Indiano orientale al Madagascar, ed erano Hudah e Leone, noto anche come Eline, nel 2000“, ha detto Nicholls.

Il fatto che sia poi tornato indietro a colpire di nuovo il Madagascar rende la traiettoria del ciclone Freddy ancora più insolita. Il video in alto della NASA mostra l’insolita traiettoria tenuta dal ciclone dal 6 febbraio al 2 marzo: indicate anche le stime delle precipitazioni prodotte.

Credit video: Jason West (NASA GSFC / PPS)