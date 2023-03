Il Ciclone Mediterraneo si abbatte al Sud: forte maltempo in Sicilia in risalita verso la Calabria. Situazione e previsioni

MeteoWeb

Esattamente come previsto nelle previsioni meteo delle scorse ore, anzi forse con qualche ora di anticipo, il maltempo si sta abbattendo al Sud Italia e ha colpito duramente la Sicilia in mattinata scaricando 48mm di pioggia a Partanna, 41mm a Mirabella Imbaccari, 36mm a Porto Palo di Menfi, 31mm a Caltanissetta, 30mm a Corleone, 29mm a Castelvetrano, 28mm a Monreale, 26mm a Licata, Caltabellotta e Piazza Armerina, 25mm a Trapani e Mazara del Vallo, 24mm a Sciacca, 21mm a Gela, 20mm a Valledolmo, 19mm ad Agrigento, 17mm a Bagheria, 16mm a Termini Imerese, 13mm a Palermo, 12mm a Ragusa.

Nel corso della mattinata piogge e temporali stanno risalendo la Sicilia da sud/ovest verso nord/est, giungendo in Calabria dove sta già piovendo a Reggio Calabria e nello Stretto di Messina, in veloce risalita verso l’Aspromonte e la provincia reggina. Nel corso del pomeriggio il maltempo ingloberà tutta la Calabria e

risalirà ulteriormente anche su Basilicata e zone interne di Campania e Puglia, oltre a persistere in Sicilia e tra Marche meridionali, Toscana meridionale, Abruzzo e Molise. Le temperature sono in calo a partire dalle zone più colpite dal maltempo: abbiamo +10°C a Palermo, +4°C a Caltanissetta, mentre in Puglia Lecce è ancora a +16°C, Brindisi a +15°C, Taranto e Bari sono a +14°C. Con l’arrivo del maltempo, le temperature diminuiranno sensibilmente anche nel resto del meridione. La neve cadrà copiosa nel pomeriggio/sera su tutti i rilievi del Sud a partire dai 1.000/1.100 metri di altitudine, particolarmente abbondante in Sila e sull’Etna.

Allerta Meteo: il maltempo continuerà anche nel weekend

Il maltempo continuerà anche nel weekend. Domani, Sabato 4 Marzo, avremo piogge e temporali su Puglia, Basilicata e nel basso Tirreno, dove il ciclone Mediterraneo “Juliette” interesserà le isole Eolie, la Calabria meridionale e la Sicilia, colpendo in modo particolarmente intenso le province di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina e Palermo. In queste aree avremo i fenomeni più intensi lungo la fascia tirrenica, con ulteriori nevicate sui rilievi, ma non mancheranno sconfinamenti di piogge e temporali anche sulle fasce joniche e i temporali più forti colpiranno il Salento, compresa Lecce città.

Dopodomani, Domenica 5 Marzo, il maltempo sarà ancora intenso su Calabria, Sicilia e Salento, con ulteriori nevicate sui rilievi, per quello che sarà un weekend dai connotati tipicamente invernali al meridione. Al contrario, al Nord tornerà a splendere il sole. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: