Il ciclone Yaku spaventa il Perù: rinviato l’inizio della scuola per il rischio inondazioni

Il Ministro dell’Istruzione del Perù ha annunciato che l’inizio della scuola previsto lunedì a Lima sarà rinviato, come misura preventiva in considerazione delle forti piogge previste a causa del passaggio del ciclone “Yaku“. La decisione riguarda anche le regioni settentrionali di Tumbes, Piura e Lambayeque. “Speriamo che tutte queste previsioni siano vane e che non piova così tanto. La decisione che abbiamo preso è che rinvieremo l’inizio del classi per una settimana nella metropoli di Lima e nella regione di Lima,” ha affermato il Oscar Becerra.

Il Ministro ha precisato che con questa decisione non si vuole “creare il panico“, ma, dato che il Paese è “molto mal abituato a reagire dopo che si verifica un’emergenza“, è necessario agire con cautela. Inoltre, le istituzioni educative devono fungere da rifugio in caso di catastrofe. “Se ciò dovesse accadere, dovremo utilizzare le scuole. Diamoci tempo per essere preparati,” ha affermato il Ministro.