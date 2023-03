Meteo pazzo in Cina: da +20°C alla neve in 24 ore nell’Henan | VIDEO

MeteoWeb

Oggi, giovedì 16 marzo, pioggia e neve sono cadute in alcune parti di Henan, Shanxi, Shaanxi, Hubei e in altre zone della Cina orientale, e l’Osservatorio meteorologico ha emesso allerte per bufere di neve per decine di località. Colpite da pioggia, neve e aria fredda, la temperatura nell’Henan, nello Shaanxi e in altre zone è scesa in modo significativo. Ad esempio, a Shangnan, nello Shaanxi, ieri pomeriggio c’erano ancora +22°C e la temperatura è scesa a meno di +1°C questa mattina. Le temperature più alte nell’Henan occidentale oggi sono state comprese tra +3°C e +6°C, per un crollo di circa 20°C rispetto ai valori di ieri.

Nevicate da record in Cina

Le nevicate sono state di forte intensità, rare per il mese di marzo, tanto da aver stabilito nuovi record. In particolare, c’è stata una tempesta di 15-35mm nell’Henan occidentale. L’altezza della neve a Songshan è stata di 24cm, la nevicata a Ruyang è stata di 14,9mm/h. Le precipitazioni giornaliere di Lingbao di 35,5mm hanno battuto il record di marzo. L’accumulo di neve a Song, nell’Henan, è stato di 26cm, battendo il record locale di profondità della neve (24cm del 1964).

Cosa ha portato a queste rare nevicate

Zhengguan News ha riferito che a mezzogiorno (ora locale), gli esperti dell’Osservatorio meteorologico provinciale dell’Henan hanno analizzato che questa nevicata è stata causata principalmente dalla combinazione di aria fredda ai bassi livelli verso sud e forte aria calda e umida da sud. L’aria fredda che ieri si è spostata verso sud ha provocato un brusco abbassamento della temperatura, formando un cuscino d’aria fredda in prossimità del suolo. L’abbondante vapore acqueo trasportato dal forte flusso d’aria calda e umida proveniente da sud è rapidamente salito sul cuscino freddo, dando origine alle nevicate.