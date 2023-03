Clima: accordo UE sul taglio delle emissioni per le navi

MeteoWeb

Raggiunto l’accordo sul nuovo regolamento per i carburanti marittimi, da Europarlamento, Consiglio e Commissione europea: le navi con stazza lorda superiore a 5.000 dovranno ridurre l’intensità delle emissioni di gas serra del 2% a partire dal 2025, del 6% a partire dal 2030, fino a raggiungere l’80% a partire dal 2050.

I target si applicano per tutta l’energia utilizzata a bordo nei o tra i porti dell’UE, e per il 50% dell’energia utilizzata nei viaggi in cui il porto di partenza o di arrivo è al di fuori dell’UE.