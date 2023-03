Clima, 2 agenti feriti e 143 arresti la protesta per i negoziati sul gas

MeteoWeb

Due agenti sono rimasti feriti nei tafferugli scoppiati dopo che i manifestanti hanno tentato di sfondare un cordone di polizia durante una manifestazione contro una riunione delle compagnie petrolifere e del gas a Vienna. La polizia ha arrestato 143 persone e ha fatto ricorso all’uso di spray al peperoncino per disperdere la manifestazione. L’emittente pubblica Orf ha riferito che alcuni manifestanti hanno tentato di bloccare le strade che conducono all’hotel dove si sta svolgendo la tre giorni della Conferenza europea sul gas.

Gli attivisti per il clima hanno criticato i partecipanti alla conferenza per aver portato avanti ulteriori progetti per il gas naturale, mentre i prezzi dell’energia sono saliti alle stelle a causa della guerra in Ucraina. Jasmin Duregger di Greenpeace ha accusato le compagnie del gas di promuovere i loro affari a scapito del clima “con la copertura della sicurezza energetica”. Gli attivisti contano di mobilitarsi domani per una grande protesta contro la conferenza sponsorizzata dal gigante energetico austriaco Omv.