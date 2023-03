Clima, attivisti imbrattano opera con articoli della Costituzione a Berlino: “petrolio o diritti fondamentali?” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nuova azione dei giovani attivisti per il clima, anche se sarebbe meglio chiamarli vandali. Teatro dell’ultima azione di protesta del gruppo Last Generation è stata Berlino. Un gruppo di giovani ha versato un liquido scuro su un’opera d’arte vicino all’edificio del Parlamento tedesco, su cui sono incisi articoli chiave della Costituzione del Paese. L’installazione all’aperto consiste in una serie di lastre di vetro su cui sono incisi 19 articoli della Costituzione tedesca che stabiliscono i diritti fondamentali.

Gli attivisti hanno incollato sopra l’opera dei manifesti con la scritta “Petrolio o diritti fondamentali?“. In una dichiarazione, il gruppo ha affermato che “il governo tedesco non sta proteggendo i nostri diritti fondamentali” e ha sostenuto che continuare a bruciare petrolio sia incompatibile con tali diritti.

Lo sconcerto del Presidente del Parlamento tedesco

L’opera è stata ripulita nel pomeriggio. Il Presidente del Parlamento tedesco, Bärbel Bas, ha dichiarato di essere sconcertata dall’azione e di non avere “alcuna comprensione“, aggiungendo che l’opera dell’artista israeliano Dani Karavan, intitolata “Grundgesetz 49”, dal nome tedesco della Costituzione del secondo dopoguerra e dall’anno in cui è stata redatta, è un promemoria per rispettare e proteggere diritti come la libertà di espressione e di riunione. “Questi sono i diritti fondamentali su cui i manifestanti di Last Generation si basano per giustificare le loro azioni“, ha dichiarato Bas in un comunicato. “Posso solo sperare che le lastre di vetro dell’opera non siano state danneggiate in modo permanente“, ha aggiunto.

Le azioni di Last Generation

Nell’ultimo anno, il gruppo Last Generation ha ripetutamente attirato l’attenzione e l’indignazione di molti con azioni dimostrative come il blocco di strade principali e il lancio di cibo contro dipinti famosi.