L’ondata di caldo record tra Argentina e Uruguay vista dallo Spazio: picchi di +48°C

Un’ondata di caldo ha colpito il Sud America nei giorni scorsi. L’11 marzo, la temperatura dell’aria ha raggiunto +38,6°C a Buenos Aires (Argentina) e +40,5°C a Mercedes (Uruguay). La temperatura della superficie terrestre misurata in quel giorno dal satellite Copernicus Sentinel-3 mostra picchi di +48°C.

Il sistema Sentinel-3, posto in un’orbita eliosincrona quasi polare, è destinato ad osservazioni di oceanografia e al monitoraggio della vegetazione ed è in grado di osservare la topografia dei mari, la temperatura superficiale delle acque e delle terre emerse fornendo un contributo determinante per le previsioni delle condizioni del mare, fondamentale per la navigazione sicura, ma anche del clima terrestre.