Clima, collettivo ambientalista sgonfia le gomme dei suv a Bologna 

“Suv colpiti a Bologna, nella zona di Saragozza, dopo precedenti azioni a Milano e Torino. Forza”. E’ quanto scrive su Twitter il collettivo internazionale ‘Tyre Extinguishers’. Nato in Inghilterra lo scorso anno, da mesi mette in atto azioni contro i suv perché ritenuti inquinanti. Ed è quanto accaduto a Bologna nei giorni scorsi. Le vittime sono alcuni proprietari delle auto residenti in zona Saragozza, che hanno trovato le gomme delle proprie auto sgonfiate e un biglietto sul parabrezza che rivendicava il gesto.

“Attenzione, abbiamo sgonfiato un pneumatico del tuo Suv, ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l’abbiamo con te ma con la tua auto”, si legge nel documento postato su Twitter. Sul sito di Tyre Extinguishers si legge che si tratta di “persone di ogni estrazione sociale con un unico obiettivo: rendere impossibile possedere un enorme 4×4 inquinante nelle aree urbane del mondo. Ci stiamo difendendo dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento atmosferico e dai conducenti non sicuri. Lo facciamo con una semplice tattica: sgonfiare le gomme di questi veicoli enormi e inutili, causando disagi ai loro proprietari”.