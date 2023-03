Clima: a Copenaghen ministri riuniti per preparare la COP28

MeteoWeb

Ministri dell’Ambiente e inviati per il clima di tutto il mondo si sono riuniti a Copenaghen per la Ministeriale sul clima di due giorni, il 20 e 21 marzo, organizzata dalle presidenze della COP27 in Egitto dell’anno scorso e della COP28 di quest’anno a Dubai, e dal Ministero danese del Clima e dell’Energia. E’ presente anche il segretario esecutivo dell’agenzia dell’Onu per il clima, l’Unfccc, Simon Stiell. L’incontro a Copenhagen si concentra sull’attuazione dei risultati della COP27 e affronta le questioni dell’adattamento, della finanza, della mitigazione e dei loss & damage. Si comincerà a lavorare anche sul “Global Stocktake”, cioè sulla valutazione dei progressi fatti dai Paesi nell’attuazione dell’Accordo di Parigi, prevista alla COP28 di Dubai a dicembre.