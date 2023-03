Clima: tornano in piazza i giovani di Fridays for Future

MeteoWeb

Da Alessandria a Bari, da Brescia a Catania, da Milano a Roma e Napoli: oggi tornano in piazza i giovani del movimento Fridays for Future, con oltre 50 appuntamenti in altrettante città. “Un’ulteriore occasione di condivisione dei temi della crisi climatica in tutta Italia in concerto con il resto del movimento globale. Ci concentreremo sui ‘to do’ della nostra agenda climatica,” spiegano gli attivisti. “Energia rinnovabile e Cers (Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali); la mobilità sostenibile e la cura del ferro; Sad (Sussidi Ambientalmente Dannosi) e bombe climatiche; transizione ecologica e sostenibilità economica; giustizia sociale ed eco transfemminismo“, i temi al centro dell’iniziativa del movimento.