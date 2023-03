Clima: a Milano l’inverno 2022-2023 è stato uno dei più caldi di sempre

MeteoWeb

Con una temperatura media di 7,3°C, inferiore solo a quella del 2020 (8°C) e 2007 (7,5°C), a Milano l’inverno meteorologico da poco concluso è stato tra i più caldi di sempre (dal 1897, anno a partire dal quale sono disponibili i dati digitalizzati). Il valore relativo alla stagione compresa tra il 1° dicembre 2022 e il 28 febbraio 2023 ha infatti superato di 2.1 °C la media Clino 1991-2020 e di ben 3.3 °C quella 1961-1990, parametro di riferimento per gli studi sui cambiamenti climatici. E’ quanto rileva il report della Fondazione Omd – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo.

Per quanto riguarda le precipitazioni, con 113,1 mm il trimestre si è concluso al di sotto della media pluviometrica (pari a 166.1 mm), così come hanno fatto tutte le precedenti stagioni del 2022. Tra il 20 gennaio e il 23 febbraio si sono verificati 35 giorni consecutivi senza precipitazioni. In tutto l’inverno non vi sono state a Milano nevicate con accumuli significativi: da segnalare solo tre episodi di pioggia mista a neve i giorni 8 e 10 dicembre e 19 gennaio. Continua quindi il lungo periodo di deficit pluviometrico iniziato ormai più di un anno fa.