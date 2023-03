Clima: la WMO approva piano di monitoraggio globale dei gas serra

MeteoWeb

Il Consiglio esecutivo dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM, World Meteorological Organization-WMO) ha approvato i piani per una nuova infrastruttura globale di monitoraggio dei gas a effetto serra per “colmare le lacune informative critiche e sostenere l’azione per ridurre i gas che intrappolano il calore che stanno alimentando l’aumento della temperatura“, spiega l’Organizzazione.

La risoluzione del Consiglio esecutivo riconosce la “crescente importanza sociale del monitoraggio dei gas serra a sostegno del miglioramento della nostra comprensione scientifica del Sistema Terra e l’urgente necessità di rafforzare la base scientifica delle azioni di mitigazione intraprese dalle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul clima Change (UNFCCC) e l’accordo di Parigi“.

Intento è basarsi sull’esperienza dell’OMM nel coordinamento della collaborazione internazionale nelle previsioni meteorologiche e nell’analisi del clima e sulle attività di lunga data nel monitoraggio dei gas serra, nella ricerca e nella fornitura di servizi correlati sotto gli auspici del Global Atmosphere Watch istituito nel 1989 e del suo Integrated Global Greenhouse Sistema Informativo Gas (IG3IS).

L’OMM coordinerà gli sforzi all’interno di un quadro internazionale collaborativo, per sfruttare tutte le capacità esistenti di monitoraggio dei gas serra – sistemi di osservazione basati sullo Spazio e sulla superficie, tutte le capacità di modellazione e di assimilazione dei dati pertinenti – in un quadro operativo integrato, secondo la risoluzione.

Molte delle attività internazionali e nazionali esistenti che si occupano di gas a effetto serra sono sostenute principalmente dalla comunità di ricerca. Al momento, non esiste uno scambio internazionale completo e tempestivo di osservazioni di gas serra di superficie e spaziali o prodotti di modellazione.

La delibera è stata approvata nella sessione del Consiglio Direttivo dal 27 febbraio al 3 marzo.