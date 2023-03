Eliminare i combustibili fossili potrebbe causare la fame in tutto il mondo

MeteoWeb

Gli obiettivi di Net Zero di eliminare l’uso di combustibili fossili e le emissioni di gas serra si basano su metodi analitici che violano i principi fondamentali del metodo scientifico, nato più di 300 anni fa.I ricercatori avvertono che le politiche dei fanatici del Net Zero causeranno la morte per fame di metà della popolazione mondiale.

“La conoscenza scientifica affidabile è determinata dal metodo scientifico, in cui le previsioni teoriche sono convalidate dalle osservazioni o respinte in quanto non lo sono”, hanno affermato gli studiosi. Il documento prevede la morte per fame a livello globale in caso di eliminazione dei combustibili fossili. A rischio, nei prossimi decenni, sarebbe la metà degli 8,5-10 miliardi di persone che si nutrono di colture coltivate con fertilizzanti derivati da combustibili fossili. Un esempio delle potenziali conseguenze di Net Zero è la catastrofe economica e sociale dello Sri Lanka, che ha vietato l’uso di fertilizzanti e pesticidi ricavati da combustibili fossili.

L’utilizzo di fertilizzanti azotati

“La recente esperienza dello Sri Lanka è un allarme rosso. Il mondo ha appena assistito al crollo del settore agricolo dello Sri Lanka, un tempo ricco, a causa delle restrizioni governative sui fertilizzanti minerali”, si legge nel documento. L’uso diffuso di fertilizzanti azotati dal 1950 ha portato a un forte aumento dei raccolti. L’abbandono di questi fertilizzanti potrebbe quindi portare a un nuovo significativo calo dei raccolti, un effetto che difficilmente potrà essere compensato dall’aggiunta di insetti alla dieta delle popolazioni occidentali.

“È fondamentale ribadire che l’eliminazione dei fertilizzanti azotati e dei pesticidi derivati dai combustibili fossili provocherà la fame in tutto il mondo. E scientificamente non c’è alcun rischio di riscaldamento globale catastrofico causato dai combustibili fossili e dalla CO 2 “, ribadisce il documento.