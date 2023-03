Tumori: studio scopre come prevenire la metastasi del cancro al seno

MeteoWeb

Scienziati del Regno Unito hanno scoperto un nuovo modo per prevenire la formazione di tumori al seno. In particolare, hanno scoperto perché le cellule del cancro al seno che si sono diffuse ai polmoni potrebbero “risvegliarsi” dopo anni in cui sono state dormienti, formando tumori secondari incurabili, e anche una strategia che potrebbe prevenire questa ricorrenza. Lo studio, finanziato da Breast Cancer Now, ha rivelato il meccanismo che innesca questa “bomba a orologeria” del cancro al seno e suggerisce una strategia per neutralizzarla. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Cancer.

Il cancro al seno può tornare in altre parti del corpo per molti anni, anche decenni, dopo il primo trattamento, in particolare per i pazienti affetti da tumori positivi per il recettore degli estrogeni (ER +), il tipo più comune di cancro al seno. Se le cellule del cancro al seno si diffondono dal tumore primario al seno ad altre parti del corpo, viene chiamato cancro al seno secondario o metastatico e, sebbene trattabile, non può essere curato. Il team dell’Istituto di Ricerca sul Cancro di Londra ha scoperto che la proteina PDGF-C presente nei polmoni gioca un ruolo chiave nell’influenzare se le cellule dormienti del cancro al seno rimangono inattive o si risvegliano e crescono. Se il livello di PDGF-C aumenta, come è più probabile in un polmone invecchiato o quando il tessuto è danneggiato o cicatrizzato, può causare la crescita delle cellule dormienti del cancro e sviluppare tumori secondari al seno.

La ricerca ha dimostrato che bloccare l’attività di PDGF-C potrebbe aiutare a prevenire il risveglio di queste cellule e la crescita di tumori secondari. Gli scienziati hanno usato un farmaco chiamato imatinib che è attualmente utilizzato per trattare i pazienti con leucemia mieloide cronica. I topi sono stati trattati con il farmaco sia prima che dopo lo sviluppo dei tumori. Per entrambi i gruppi, la crescita del cancro nel polmone è stata significativamente ridotta.

La Dott.ssa Frances Turrell, in forza alla Divisione di ricerca sul cancro al seno presso l’Istituto di ricerca sul cancro di Londra, ha dichiarato: “le cellule tumorali possono sopravvivere in organi distanti per decenni nascondendosi in uno stato dormiente. Abbiamo scoperto come l’invecchiamento del tessuto polmonare può far sì che queste cellule tumorali si ‘risveglino’ e si sviluppino in tumori, e abbiamo scoperto una potenziale strategia per disinnescarle. Ora pianifichiamo di capire meglio come i pazienti potrebbero trarre beneficio dal farmaco esistente imatinib e, a lungo termine, miriamo a creare trattamenti più specifici mirati al meccanismo del risveglio“.

Clare Isacke, Professore di Biologia Cellulare Molecolare presso l’Institute of Cancer Research di Londra, ha aggiunto: “successivamente dobbiamo individuare quando si verificano questi cambiamenti legati all’età e come variano tra le persone, in modo da poter creare strategie di trattamento che prevengano il ‘risveglio’ delle cellule tumorali“. Sappiamo che per anni dopo aver terminato il trattamento del cancro al seno molte donne temono il ritorno della malattia, dicono i ricercatori. Con una stima di 61.000 persone che vivono con il cancro al seno secondario nel Regno Unito, sono vitali ulteriori ricerche per capirlo e trattarlo. “Questa entusiasmante scoperta ci avvicina di un passo alla comprensione di come possiamo rallentare o arrestare lo sviluppo del carcinoma mammario secondario ER+ nel polmone”, ha commentato Simon Vincent, direttore della ricerca, del supporto e dell’influenza presso Breast Cancer Now, che ha finanziato lo studio.