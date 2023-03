Una nuova cometa potrebbe regalare uno spettacolo eccezionale

MeteoWeb

Una nuova cometa è pronta a dare spettacolo nel cielo. Gli astronomi l’hanno rinominata “C/2023 A3” (o Tsuchinshan-ATLAS): la cometa raggiungerà il suo punto più vicino al sole (perielio) entro poco più di un anno. Bisognerà attendere, dunque, fino al 2024 per poterla ammirare ma la buona notizia è che le prime stime della luminosità della cometa suggeriscono che sarà luminosa.

Il perielio della cometa C/2023 A3 arriverà il 28 settembre 2024. A quel punto, alcune stime suggeriscono che potrebbe essere intorno alla magnitudine 0,7: questa luminosità rivaleggia con alcune delle stelle più luminose del cielo (sebbene, per le comete, la luminosità sia diffusa, e non in un singolo punto).

Scoperta e denominazione

Il telescopio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Sud Africa ha scoperto la cometa C/2023 A3 il 22 febbraio 2023. Inoltre, gli osservatori al Purple Mountain (Zijin Shin or Tsuchinshan) Observatory in Cina hanno trovato la cometa indipendentemente nelle immagini del 9 gennaio 2023. Pertanto, la cometa ha anche il soprannome “Tsuchinshan-ATLAS”. Al momento della scoperta, la cometa si trovava ancora a 7,3 unità astronomiche (UA) dal Sole e brillava di una debole magnitudine 18.

Dove si trova la cometa adesso?

L’analisi preliminare della sua traiettoria suggerisce che la cometa C/2023 A3 completa un’orbita attorno al sole ogni 80.660 anni. A partire da marzo 2023, il visitatore celeste si trova attualmente tra le orbite di Saturno e Giove. Sebbene alcuni fatti e date specifici potrebbero essere aggiornati, attualmente sembra che l’approccio più vicino alla Terra dovrebbe avvenire il 13 ottobre 2024 alle 05:38 UTC.

Un dettaglio sorprendente della cometa C/2023 A3 è la sua incredibile velocità: oltre 290.600km/h o 80,74km al secondo, rispetto alla Terra.

Quando sarà possibile osservare la cometa C/2023 A3

Gli astrofotografi nell’emisfero settentrionale potrebbero iniziare a ottenere buone immagini della cometa C/2023 A3 all’inizio di giugno 2024, mentre il visitatore scivola vicino alla costellazione della Vergine. La cometa si perderà nel bagliore del sole entro agosto 2024, per poi passare al perielio il 28 settembre 2024. Gli osservatori con una visuale libera dell’orizzonte orientale potrebbero avere una visuale della cometa durante il perielio, soprattutto se sviluppa una coda degna di nota.

Lo sviluppo di una bella coda è una possibilità, perché la cometa sarà molto più vicina al sole rispetto al pianeta Venere. Infatti, sarà così vicina alla nostra stella che durante il perielio, la cometa A3 sfiorerà l’orbita del pianeta Mercurio. Tuttavia, questa vicinanza alla nostra stella comporta un noto rischio per le comete: la possibilità di disgregazione. Questo è il motivo per cui è in corso un dibattito sul fatto che questa cometa sopravvivrà o meno al suo avvicinamento al sole.

Se la cometa C/2023 A3 sopravvivrà al perielio, sarà troppo vicina all’orizzonte orientale durante il suo approccio più vicino alla Terra. La buona notizia è che l’elevata velocità della cometa la porterà più in alto nel cielo durante le notti successive al passaggio vicino al nostro pianeta, rendendola così più facile da individuare nel cielo occidentale.

Approccio più vicino alla Terra

L’approccio più vicino della cometa C/2023 A3 alla Terra avverrà il 13 ottobre 2024. A quel punto, potrebbe essere abbastanza luminosa da raggiungere la magnitudine -0,2. La cometa, dunque, potrebbe diventare perfettamente visibile a occhio nudo. Mentre passerà tra la Terra e il sole, il forward scattering potrebbe far apparire la cometa ancora più luminosa. Il riflesso della luce solare sulla polvere e sul ghiaccio potrebbe aumentare la sua luce nella nostra direzione, facendole raggiungere fino ad un’eccezionale magnitudine –5: se così fosse, sarebbe più luminosa del pianeta Venere, il terzo oggetto più luminoso della volta celeste dopo il Sole e la Luna.

Insomma, la cometa C/2023 A3 potrebbe regalare uno spettacolo eccezionale, visibile chiaramente ad occhio nudo. Ovviamente, il condizionale è d’obbligo: i dati e le informazioni su questa cometa sono ancora preliminari e tanto potrebbe cambiare nei prossimi mesi, soprattutto la sua sopravvivenza o meno al passaggio vicino al sole.

Il percorso della cometa C/2023 A3

Dopo che la cometa si sarà avvicinata al punto più vicino al sole, passerà quasi direttamente tra la Terra e il sole, il che ne renderà difficile la visione. All’inizio di ottobre, la cometa sarà nel cielo dell’alba vicino alle costellazioni dell’Idra e del Cratere. Poi alla fine di ottobre, si sposterà nel cielo della sera, passando attraverso le costellazioni di Serpens Caput e Ofiuco.