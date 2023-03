La cometa dei Neanderthal “in fuga”: è Italiana la foto del giorno NASA

MeteoWeb

La fuga della cometa dei Neanderthal C/2022E3 (ZTF), ormai lontana dalla Terra dopo il passaggio ravvicinato di febbraio, è il soggetto della foto astronomica del giorno selezionata dalla NASA. L’autore è l’italiano Rolando Ligustri, programmatore friulano e vero e proprio ‘cacciatore di comete’ dell’Unione Astrofili Italiani (UAI). Questa sua nuova immagine è la diciottesima con cui conquista l’ambito riconoscimento di APOD (Astronomy Picture of The Day) della NASA, un vero primato per gli astrofotografi italiani.

“Fotografo comete da almeno 30 anni“, racconta Ligustri all’ANSA. “Questa foto l’ho fatta perché seguo la cometa C/2022E3 (ZTF) da quando è stata scoperta, ma soprattutto da quando ha fatto il suo passaggio al perielio lo scorso 12 gennaio. Ormai si sta allontanando dal Sole e sta ritornando nelle profondità dello spazio, ma è ancora un bell’oggetto fotografico, che ho voluto riprendere il 21 marzo scorso perché stava passando ‘in mezzo’ a due belle nebulosità nella costellazione dell’Eridano. Per fotografarla ho usato il sistema robotizzato SkyGems che ha telescopi in Namibia, Spagna, Utah, Cile e anche in Italia. Questi sistemi permettono, previo abbonamento, l’uso da remoto di ottimi telescopi sotto cieli meravigliosi ancora completamente liberi dall’inquinamento luminoso che invece imperversa qui da noi”.