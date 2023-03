E’ ufficiale: concluso il dominio de La Niña, potrebbe lasciare la scena alla sua controparte

MeteoWeb

Il Climate Prediction Center (CPC) della NOAA ha dichiarato la fine de La Niña, fase iniziata quasi 3 anni fa, segnalando che le temperature oceaniche nel Pacifico equatoriale si stanno alzando. Il pattern La Niña, la controparte più fredda di El Niño nel fenomeno climatico El Niño-Southern Oscillation (ENSO), ha influenzato il clima nell’emisfero settentrionale con diversi effetti negli ultimi anni.

Il fenomeno è stato particolarmente duraturo, essendo persistito per 3 stagioni invernali. Le condizioni sono state osservate per la prima volta nel Pacifico centrale nel periodo di 3 mesi da luglio a settembre 2020 e sono proseguite quasi ininterrotte per 30 mesi. Qualcosa di simile è accaduto dal 1998 al 2001, per un periodo di 32 mesi, secondo il meteorologo senior di AccuWeather Dan Pydynowski.

Cos’è il fenomeno La Niña

La Niña si verifica quando le temperature dell’acqua nell’Oceano Pacifico equatoriale orientale sono di almeno 0,5°C al di sotto della media per 3 mesi. Al contrario, El Niño si verifica quando la media è 0,5°C o superiore. Esistono condizioni neutre per qualsiasi deviazione tra questi 2 intervalli di temperatura.

Anche se può sembrare che una variazione molto ridotta nella temperatura dell’acqua in una parte del mondo abbia solo un impatto minimo altrove, in realtà può alterare in modo significativo i patter globali del vento, che influenzano lo sviluppo e il movimento dei sistemi di tempesta e dell’umidità in tutto il mondo.

Durante La Niña, gli Stati Uniti meridionali tendono a trovarsi ad affrontare condizioni più calde e secche del solito, mentre l’area settentrionale può essere più piovosa e fredda. Può anche portare a un numero superiore alla media di tempeste tropicali e uragani nel bacino atlantico in quanto rende le condizioni più favorevoli allo sviluppo delle tempeste. Nel 2020, nell’Atlantico si è registrata una stagione degli uragani da record. Un’altra stagione al di sopra del normale è seguita nel 2021. Tuttavia, la stagione 2022 ha prodotto 14 tempeste, nella media.

Condizioni neutre nei prossimi mesi, poi entra in scena El Niño

Il CPC prevede che condizioni neutre, né La Niña né El Niño, continueranno nei mesi primaverili e all’inizio dell’estate. Poiché sono previste condizioni neutre per alcuni mesi, gli effetti che le temperature oceaniche nel Pacifico centrale hanno sui pattern meteorologici a livello globale saranno ridotti.

Entro la fine dell’estate o in autunno, si prevede che emergeranno le condizioni di El Niño, secondo il team di meteorologi di AccuWeather. Anche questo avrà vaste implicazioni per i pattern meteorologici nell’emisfero settentrionale per la seconda metà del 2023 e oltre.

El Niño, ad esempio, tende a portare a condizioni più piovose del solito negli Stati Uniti meridionali e condizioni più calde e secche negli Stati Uniti settentrionali. Fenomeni El Niño più forti possono amplificare questi effetti, portando a inondazioni distruttive in alcune aree e grave siccità in altre. Forti El Niño sono stati recentemente osservati dal 1997 fino all’inizio del 1998 e dal 2015 all’inizio del 2016.

“Altri pattern oceanici e meteorologici che si estendono per molti anni in parti del Pacifico possono determinare quanto forte diventa un El Niño,” ha affermato Paul Pastelok, Lead Long-Range Forecaster di AccuWeather. “Al momento, sembra che lo sviluppo di El Niño potrebbe non essere forte o anche moderatamente forte per il resto dell’anno“.

Un fattore limitante per cui i meteorologi di AccuWeather non si aspettano una rapida svolta verso le condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale sono le persistenti acque fredde in gran parte del Pacifico orientale.

“Il flusso predominante lungo la costa occidentale può spingere queste acque più fredde verso Sud, limitando il potenziale di riscaldamento nel Pacifico equatoriale,” ha affermato il meteorologo di AccuWeather Brandon Buckingham. “Ci aspettiamo una svolta da neutra a graduale verso le condizioni di El Niño durante i mesi primaverili ed estivi, ma ancora una volta, questo può essere un riscaldamento graduale piuttosto che un aumento improvviso“.