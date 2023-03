Concluso l’Earth Hour 2023: “luci spente” in 200 Paesi del mondo

MeteoWeb

Oggi, alle 20.30, in circa 200 Paesi e territori del mondo, è scattata l’Earth Hour, l’Ora della Terra, l’evento globale del WWF che per questa 15esima edizione ha coinvolto milioni di persone, insieme a migliaia di città, monumenti e luoghi simbolo. Anche quest’anno l’Ora della Terra è stata un invito ad unire le forze per agire e avere ”-CO 2 e +Natura” nella vita di tutti noi, ogni giorno. Il messaggio dell’Earth Hour è che ognuno di noi può compiere piccole ma grandi azioni per contribuire a garantire un futuro più giusto e sostenibile per tutti

Alla stessa ora lungo i fusi orari del mondo, i Paesi hanno partecipato all’evento con spegnimenti e tantissime altre iniziative, coinvolgendo centinaia di influencer e di celebrità locali. Per celebrare l’Ora della Terra, il WWF in Italia ha attivato la sua rete di volontari e Oasi sul territorio, che hanno spento i monumenti delle principali città. Oltre 60 i comuni che hanno aderito quest’anno all’Earth Hour, e centinaia le iniziative.

I monumenti e le iniziative dell’Earth Hour

Si sono spente le luci esterne dei più importanti palazzi istituzionali: Palazzo del Quirinale (Presidenza della Repubblica), Palazzo Madama (Senato della Repubblica), Palazzo Montecitorio (Camera dei Deputati), Palazzo Chigi, (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e la Basilica di San Pietro. In Italia si sono spente anche l’arena di Verona, Piazza Pretoria a Palermo, Palazzo del Podestà a Bologna, Piazza San Marco a Venezia, a Trento il Castello del Buonconsiglio e il Muse, a Firenze il Duomo, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santa Croce, Ponte Vecchio e la Statua del David a Piazzale Michelangelo, a Parma il municipio, a Trieste la facciata principale del Palazzo Municipale, a Pistoia il loggiato del Palazzo comunale, a Napoli la facciata di Palazzo San Giacomo, sede del Municipio e del Maschio Angioino, il Comune di Potenza, Piazza Duomo a Catania (Palazzo degli Elefanti) Porta San Biagio a Lecce e in Abruzzo hanno aderito i 3 parchi nazionali , l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, l’Aquila e i capoluoghi di provincia Chieti, Pescara e Teramo.

La partecipazione ha riguardato anche le aziende partner del WWF Italia che hanno deciso di aderire alla mobilitazione globale: tra le principali Huawei, Arca Planet, P&G, Bialetti, UniCredit e Wind Tre hanno infatti deciso di attuare spegnimenti simbolici di insegne e uffici e hanno diffuso i messaggi di Earth Hour, con attività di sensibilizzazione rivolte ai propri dipendenti e clienti.