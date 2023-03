Due luminosi pianeti regalano spettacolo nel cielo stasera: le FOTO di un evento mozzafiato

MeteoWeb

Il cielo regala spettacolo questa sera: a prendersi la scena sono due pianeti luminosi. Venere e Giove, i due pianeti più brillanti in questo periodo, sembrano scontrarsi nel cielo in una spettacolare congiunzione. Sia oggi che domani, giovedì 2 marzo, i due pianeti appariranno molto vicini: si troveranno alla minima distanza angolare, pari a 32’, nelle ore diurne del 2 marzo.

Oggi Venere appare appena più basso di Giove sull’orizzonte occidentale, mentre domani le posizioni si invertiranno, con Venere al di sopra di Giove. I due pianeti si trovano nella costellazione dei Pesci. Giove è due volte più luminoso di Sirio, la stella più brillante del cielo, mentre Venere è 6 volte più luminoso di Giove. Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini dell’evento.

La congiunzione stretta tra Giove e Venere

Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare, e Venere, uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno, si troveranno a circa mezzo grado l’uno dall’altro, circa la distanza occupata da una Luna piena. Per settimane, i due corpi si sono avvicinati lentamente, creando un fenomeno chiamato congiunzione, che si verifica ogni volta che due oggetti nel cielo, come lune, pianeti o stelle, appaiono eccezionalmente vicini.

L’avvicinamento, ovviamente, è un fenomeno puramente prospettico. I due pianeti luminosi sono infatti distanti milioni di chilometri: l’avvicinamento appare tale solo dal nostro punto di vista sulla Terra. Grazie ai pattern orbitali di Terra, Giove e Venere, congiunzioni come questa si verificano una volta all’anno circa.

Per osservare il fenomeno non sono necessari particolari strumenti: basta guardare ad ovest dopo il tramonto e Giove e Venere saranno distintamente visibili ad occhio nudo. Ovviamente, l’uso di un telescopio permette di vedere maggiori dettagli, come alcune delle lune di Giove.