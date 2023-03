Conservazione delle Belle Arti: l’uso del tuorlo d’uovo nei dipinti di Botticelli e Leonardo | FOTO

MeteoWeb

Nella rivista Nature Communications è stato pubblicato di recente un interessante articolo sulle nuove scoperte in campo Conservazione delle Belle Arti. Gli antichi maestri come Botticelli usavano vernici contenenti miscele di oli e proteine. Tuttavia, la modalità e la motivazione di questa tecnica non è stato ad oggi compresa realmente. In questi meravigliosi dipinti, il tuorlo d’uovo è utilizzato in combinazione con due pigmenti. La diversa ripartizione del legante proteinico può essere utilizzato per controllare il grado di essiccazione cinetica e chimica delle vernici ad olio.

Le vernici “rigide” consentono un impasto consistente. Esse possono create facilmente, ma l’irrigidimento della vernice per un assorbimento di umidità indesiderato dall’ambiente può anche essere ad oggi eliminato. Esso dipende dalla distribuzione del legante proteinico e della microstruttura della vernice colloidale.

Restauro delle opere d’arte: la tecnica con il tuorlo d’olio

La peculiarità dell’alta pigmentazione delle vernici può essere migliorata nelle attività di Conservazione delle opere d’arte. I restauratori possono ridurre adeguatamente la viscosità elevata del taglio e delle increspature che possono essere eliminate. L’uovo agisce come un antiossidante. Difatti, rallenta l’insorgenza della polimerizzazione, e promuove la formazione delle reti reticolate. Queste ultime sono meno soggette alla degradazione ossidativa rispetto ai dipinti ad olio. Queste tecniche possono essere integrate nel restauro di opere d’arte di valore inestimabile.

Di solito si presume che le pitture ad olio tradizionali datate contengano solo olio come mezzo legante, possibilmente con aggiunte di diverse resine. Tuttavia, anche le proteine sono state rilevate nelle pitture ad olio da Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e altri maestri del Rinascimento italiano, così come nella pittura a olio del Nord, per esempio, in dipinti tardo medievali di Colonia, e di quelli di Albrecht Dürer, Johannes Vermeer, Rembrandt e molti altri.

I laboratori artistici nel XV secolo

Finora è difficile decidere dove e quando sono stati aggiunti tuorli di uovo nelle pitture ad olio, perché le vernici ad olio spesso non vengono analizzate per piccole quantità di proteine per ridurre al minimo le dimensioni del campione, tempo di analisi e costi.

Tuttavia, la letteratura mostra che queste tecniche additive sono state scoperte per dipinti di diversi secoli e paesi, e non sono limitati a specifici pigmenti o strati. Ma quale era il ruolo di queste proteine, come e perché sono stati introdotti nelle vernici ad olio? La conoscenza della tecnica dei Vecchi Maestri d’arte, riguardo la tecnica additiva delle vernici, è stata inizialmente tramandata nei laboratori, ma è andata persa oggi.

Il caso di Leonardo da Vinci

C’è chiaramente più della preparazione di una vernice che la sola miscela di pigmenti in un contenitore. Ad esempio, quando nel XV secolo gli artisti italiani si è diffusa la tecnica a tempera miscelata con l’uovo con l’adozione della tecnica ad olio della pittura del Nord in uno dei laboratori d’arte storicamente più importanti, la transizione delle tecniche di pittura, sembravano avere avuto alcuni problemi, come le increspature presenti in un dipinto antico di Leonardo da Vinci. Quale era il ruolo di queste proteine, come e perché erano introdotti nelle vernici ad olio? La conoscenza tecnica dei Vecchi Maestri, sull’uso di come le vernici dovevano essere preparati, è stato inizialmente tramandato in laboratori, ma non è stato documentato.

La storia di questa tecnica

Questa tecnica è sorprendente, perché le vernici ad olio erano stati conosciuti in Italia per più oltre 100 anni: le pitture ad olio sono state descritte nel famoso trattato scritto di Cennino Cennini del 1400, così come i leganti oleosi sono stati scoperti in Italia nei pittori del XIV.

Tuttavia, queste pitture ad olio erano costituite solitamente da colori monocromatici e venivano applicati sull’argento o sulla foglia d’oro che non ha bisogno di miscelazione o di essere applicata su vernici complesse. Così, la pittura ad olio sembra essere più presente della pittura con vernici ad olio: le aggiunte di proteine potrebbero essere state utili per modificare le proprietà delle pitture ad olio in modo benefico, consentendo una più sofisticata gestione della vernice.

L’origine delle increspature

Le increspature sul dipinto possono verificarsi durante il passaggio dalla vernice bagnata sullo strato secco, e può deteriorare la qualità e l’aspetto di un dipinto. Queste increspature si verificano piuttosto rapidamente, in pochi giorni, e quindi le aree sono state di solito rimosse e migliorate dagli stessi artisti. Di conseguenza, esempi di dipinti che mostrano increspature sono rari. Uno di loro è quello di Leonardo da Vinci, della Madonna del garofano, del 1475, che mostra la presenza di pieghe sulla pelle di Maria.

Quando viene utilizzato l’olio di lino per risolvere questi problemi, un film può formarsi sulla superficie della tela a causa di un gradiente di distribuzione dell’ossigeno nello strato di vernice, con conseguente essiccazione irregolare tra la superficie e la sua massa. Questo perché l’ossidazione provoca un aumento di volume dell’olio, la superficie può essere ingrandita da pieghe, finché l’olio sotto la pelle secca è ancora liquido.

Le cause

Questo effetto dipende dalla formazione di una pellicola che compare tra il superficie e gli strati più. Questo effetto è particolarmente intenso se gli oli con vengono utilizzati tassi di essiccazione molto elevati, come olio di tung o olio di lino in strati troppo spessi. E’ anche noto che le pieghe sono più probabili quando si verificano sulle vernici contenenti troppo pochi pigmenti.