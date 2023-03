Costa d’Avorio, al via lo sviluppo di impianti di energia rinnovabile

MeteoWeb

La Costa d’Avorio si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra del 32% e ad aumentare la quota di energia rinnovabile nella sua miscela energetica al 40% entro il 2030. L’accordo fa parte di un piano generale per lo sviluppo di impianti di produzione che integrano energia solare, idroelettrica e biomassa. Il paese ha firmato un accordo con la società di energia rinnovabile degli Emirati Arabi Uniti Masdar. Esplorare lo sviluppo di una centrale solare da 50-70 megawatt (MW), ha dichiarato venerdì Masdar, l’ultimo di una serie di accordi in Africa.

La nazione produttrice di cacao dell’Africa occidentale si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 32% e ad aumentare la quota di energia rinnovabile nel proprio mix energetico fino a oltre il 40% entro il 2030.

Energia rinnovabile: l’impegno di Masdar in Africa

L’accordo fa parte di un piano generale per lo sviluppo di impianti di produzione che integrino energia solare, idroelettrica e biomassa.

“Masdar e il Ministero ivoriano delle Miniere, del Petrolio e dell’Energia esploreranno lo sviluppo congiunto di impianti solari fotovoltaici in Costa d’Avorio, a partire da un primo impianto da 50-70 megawatt (MW)”, ha dichiarato la società in un comunicato.

Masdar mira a fornire 100 gigawatt di energia verde in tutto il mondo entro il 2030 e vede un “enorme potenziale” per questo settore in Africa, ha aggiunto. A gennaio ha firmato un accordo con l’Etiopia per lo sviluppo congiunto di un progetto solare da 500 MW. Ha inoltre firmato accordi con Angola, Uganda e Zambia per lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile.