Covid-19, Lauterbach: “I vaccini possono causare disabilità permanenti”

Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach, che una volta ha affermato che la vaccinazione contro il COVID-19 è priva di effetti collaterali, ha ammesso la scorsa settimana di essersi sbagliato, affermando che le reazioni avverse si verificano al ritmo di una dose su 10.000 e possono causare “gravi disabilità”. Il 14 agosto 2021, Lauterbach ha dichiarato su Twitter che i vaccini non hanno “alcun effetto collaterale”, mettendo ulteriormente in dubbio il motivo per cui alcuni tedeschi si sono rifiutati di vaccinarsi contro il COVID-19.

Durante un’intervista a “Heute Journal” della ZDF il 12 marzo, Lauterbach è stato intervistato dal giornalista Christian Sievers sull’affermazione fatta nell’estate del 2021. Lauterbach ha risposto che il tweet era “fuorviante” e una “esagerazione” che aveva fatto all’epoca, notando che “non rappresentava la mia vera posizione”.

Vaccini Covid-19

L’osservazione di Lauterbach sugli eventi avversi da vaccino è arrivata dopo che la rete tedesca ha trasmesso un segmento di diversi tedeschi che sono stati gravemente feriti dopo aver ricevuto l’iniezione, tra cui una ginnasta di 17 anni che in precedenza aveva gareggiato nei campionati tedeschi di ginnastica artistica prima di essere ricoverata in ospedale per più di un anno poco dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino COVID-19 della BioNTech. “Cosa dice a coloro che sono stati colpiti da lesioni da vaccino?”. Sievers ha chiesto a Lauterbach.

“Quello che è successo a queste persone è assolutamente sconcertante, e ogni singolo caso è uno di troppo”, ha risposto Lauterbach. “Onestamente mi dispiace molto per queste persone. Ci sono gravi disabilità, alcune delle quali saranno permanenti”. Steve Kirsch, direttore esecutivo della Vaccine Safety Research Foundation, non è d’accordo con Lauterbach, ma ha elogiato il ministro della Salute per aver fatto “progressi” quando ha confrontato la sua ultima osservazione con i suoi precedenti commenti sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino COVID-19. “Il vero tasso di avversi gravi è il numero di casi che si verificano ogni giorno.

Cause legali in corso

“Il numero di segnalazioni di casi individuali al mese ha raggiunto il picco nel dicembre 2021 ed è proseguito fino all’estate”, secondo l’agenzia federale, che dipende dal Ministero della Salute tedesco. Nonostante questi risultati, il sito web del Ministero della Salute del Paese afferma, al 16 marzo, che “i vaccini moderni sono sicuri e gli effetti avversi si verificano solo in casi sporadici”. Poiché il tema delle lesioni post-vaccino ha iniziato a essere trattato più diffusamente da alcuni media tedeschi, sono iniziate le cause legali contro BioNTech e anche contro altri produttori del vaccino COVID-19.

I produttori di vaccini, come Pfizer e Moderna, godono dell’immunità da responsabilità se qualcosa va involontariamente storto con i loro vaccini, il che li pone in una posizione legale molto forte. “È vero che nell’ambito di questi contratti UE, le aziende sono state ampiamente esentate dalla responsabilità e che quindi la responsabilità ricade sullo Stato tedesco”, ha detto Lauterbach.

Curare post vaccinazione

Tuttavia, nonostante ciò, il ministro della Salute ha osservato che sarebbe una buona idea se le aziende biofarmaceutiche “mostrassero la volontà di aiutare” le persone colpite da eventi avversi ai vaccini, soprattutto a causa dei loro profitti esorbitanti.

Lauterbach ha detto che la priorità ora è facilitare la cura di coloro che soffrono di sindrome post-vaccinazione. Ha aggiunto che sta “negoziando con la commissione per il bilancio” per lanciare un programma per aiutare i feriti. “È qualcosa che dobbiamo portare a compimento, è un obbligo, e metterebbe in rete gli esperti del settore in modo tale da aumentare le probabilità di una buona terapia in Germania”, ha detto.