Covid: la Cina riapre ai turisti, da domani riprende il rilascio dei visti

MeteoWeb

Dopo una sospensione di 3 anni a causa della pandemia di Covid-19, la Cina ha annunciato che tornerà a rilasciare tutte le categorie di visti per cittadini stranieri dal 15 marzo. Il Ministero degli Esteri ha inoltre reso noto che anche gli stranieri potranno entrare in Cina con visti validi rilasciati prima del 28 marzo 2020.

Inoltre, la politica di ingresso senza visto riprenderà per l’isola di Hainan e per Shanghai per i passeggeri delle navi da crociera, così come nella provincia meridionale del Guangdong per gruppi di cittadini stranieri che viaggiano da Hong Kong e Macao e nella città di Guilin nella regione autonoma del Guangxi Zhuang per i gruppi turistici dei paesi dell’ASEAN.