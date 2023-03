Covid: le 10 fake news raccontate dagli esperti, a partire da vaccini e mascherine

MeteoWeb

Nelle ultime settimane una serie di analisi hanno messo in luce diverse verità sui funzionari della sanità pubblica durante il Covid. Per la maggior parte del tempo ci si è sbagliati su molte cose, come riporta il New York Post in un editoriale. Allo stesso tempo, il Centro per il controllo delle malattie ha armato la ricerca stessa, pubblicando i propri studi ‘difettosi’ sulla propria rivista medica non sottoposta a revisione inter pares.

In ultima analisi, i funzionari della sanità pubblica hanno attivamente propagato una disinformazione che ha rovinato vite umane e danneggiato per sempre la fiducia del pubblico nella professione medica.

Disinformazione n. 1: l’immunità naturale offre poca protezione rispetto a quella vaccinata

Uno studio di Lancet ha esaminato 65 studi principali in 19 Paesi sull’immunità naturale. I ricercatori hanno concluso che l’immunità naturale è efficace almeno quanto la serie primaria di vaccini Covid.

In realtà, i dati scientifici sono sempre stati presenti, provenienti da 160 studi, nonostante i risultati di questi studi violino la politica di “disinformazione” di Facebook.

Sin dalla peste ateniese del 430 a.C., è stato osservato che coloro che guarivano dopo l’infezione erano protetti da gravi malattie se reinfettati. Questa è stata anche l’osservazione di quasi tutti i medici praticanti durante i primi 18 mesi della pandemia di Covid.

La maggior parte degli americani licenziati per non aver fatto il vaccino Covid aveva già anticorpi che neutralizzavano efficacemente il virus, ma erano anticorpi che il governo non riconosceva.

Disinformazione n. 2: le mascherine prevengono la trasmissione del Covid

Le revisioni Cochran sono considerate la valutazione più autorevole e indipendente delle prove in medicina. Una di queste, pubblicata il mese scorso da un autorevole gruppo di ricerca di Oxford, ha rilevato che le mascherine non hanno un impatto significativo sulla trasmissione di Covid.

Alla domanda su questa revisione definitiva, la dottoressa Rochelle Walensky, direttrice del CDC, l’ha sminuita, sostenendo che era imperfetta perché si concentrava su studi randomizzati e controllati.

Ma questo è stato il più grande punto di forza della revisione! Gli studi randomizzati sono considerati il gold standard delle prove mediche. Se tutta l’energia impiegata dai funzionari della sanità pubblica per ‘mascherare’ i bambini potesse essere incanalata per ridurre l’obesità infantile incoraggiando le attività all’aperto, staremmo meglio.

Disinformazione n. 3: la chiusura delle scuole riduce la trasmissione di Covid

Il CDC ha ignorato l’esperienza europea di tenere aperte le scuole, la maggior parte delle quali senza obbligo di mascherina. I tassi di trasmissione non erano diversi, come dimostrano gli studi condotti in Spagna e Svezia.

Disinformazione n. 4: la miocardite da vaccino è meno comune di quella da infezione

I funzionari della sanità pubblica hanno minimizzato le preoccupazioni relative alla miocardite indotta dal vaccino, o infiammazione del muscolo cardiaco. Hanno citato studi mal progettati che non hanno rilevato i tassi di complicanze. Una raffica di studi ben progettati ha affermato il contrario. Ora sappiamo che la miocardite è da sei a 28 volte più comune dopo il vaccino Covid che dopo l’infezione tra i maschi di 16-24 anni. Decine di migliaia di bambini si sono probabilmente ammalati di miocardite, per lo più subclinica, a causa di un vaccino Covid di cui non avevano bisogno perché erano completamente sani o perché avevano già Covid.

Disinformazione n. 5: I giovani traggono beneficio da un richiamo del vaccino

I richiami hanno ridotto i ricoveri ospedalieri negli americani più anziani e ad alto rischio. Ma non è mai stata dimostrata la riduzione della mortalità da Covid nei giovani sani. Questo è probabilmente il motivo per cui i CDC hanno scelto di non pubblicare i dati sui tassi di ospedalizzazione tra gli americani sotto i 50 anni sottoposti a richiamo, mentre hanno pubblicato gli stessi tassi per gli ultracinquantenni.

Alla fine, le pressioni della Casa Bianca per raccomandare i richiami per tutti sono state così intense che i due massimi esperti di vaccini della FDA hanno lasciato l’agenzia per protesta, scrivendo articoli scabrosi su come i dati non supportassero i richiami per i giovani.

Disinformazione n. 6: I vaccini obbligano ad aumentare i tassi di vaccinazione

Il presidente Biden e altri funzionari hanno chiesto il licenziamento dei lavoratori non vaccinati, indipendentemente dal rischio o dall’immunità naturale. Hanno chiesto che i soldati fossero congedati con disonore e che le infermiere fossero licenziate nel bel mezzo di una crisi di personale. Il mandato si basava sulla teoria che la vaccinazione riducesse i tassi di trasmissione – un’idea che in seguito si dimostrò falsa. Ma dopo l’ampio riconoscimento che la vaccinazione non riduce la trasmissione, i mandati sono continuati, e lo fanno ancora oggi. Un recente studio della George Mason University spiega come l’obbligo di vaccinazione in nove grandi città statunitensi non abbia avuto alcun impatto sui tassi di vaccinazione. Inoltre, non hanno avuto alcun impatto sui tassi di trasmissione di Covid.

Disinformazione n. 7: la nascita del virus in laboratorio è una teoria complottistica

Google ha ammesso di aver soppresso le ricerche di “fuga dal laboratorio” durante la pandemia. Il dottor Francis Collins, capo del NIH, ha affermato (e continua ad affermare) di non credere che il virus provenisse da un laboratorio. Alla fine, prove circostanziali schiaccianti indicano un’origine da laboratorio – la stessa origine suggerita al dottor Anthony Fauci da due virologi molto importanti in una riunione del gennaio 2020 da lui convocata all’inizio della pandemia. Secondo i documenti ottenuti da Bret Baier di Fox News, i due virologi dissero ai dottori Fauci e Collins che il virus poteva essere stato manipolato e originato in laboratorio, ma poi cambiarono improvvisamente opinione in commenti pubblici pochi giorni dopo l’incontro con i funzionari dell’NIH. In seguito i virologi hanno ricevuto quasi 9 milioni di dollari dall’agenzia di Fauci.

Informazione errata n. 8: era importante somministrare la seconda dose di vaccino 3 o 4 settimane dopo la prima

Nella primavera del 2021, pochi mesi dopo l’introduzione del vaccino, era chiaro che distanziare il vaccino di tre mesi riduce i tassi di complicazioni e aumenta l’immunità. Distanziare i vaccini avrebbe anche salvato più vite quando gli americani stavano razionando le limitate scorte di vaccino al culmine dell’epidemia.

Disinformazione n. 9: I dati sul vaccino bivalente sono “cristallini”

Il dottor Ashish Jha ha detto questo, nonostante il vaccino bivalente sia stato approvato utilizzando i dati di otto topi. Ad oggi, non è mai stato condotto uno studio randomizzato e controllato sul vaccino bivalente. A mio parere, i dati sono chiarissimi: i giovani non dovrebbero sottoporsi al vaccino bivalente. Avrebbe anche risparmiato la miocardite a molti bambini.

Disinformazione n. 10: Una persona su cinque si ammala di long Covid

I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie sostengono che il 20% delle infezioni da Covid può provocare il long Covid. Ma uno studio britannico ha rilevato che solo il 3% dei pazienti affetti da Covid presenta sintomi residui della durata di 12 settimane. Cosa spiega questa disparità?

Spesso è normale avvertire una leggera stanchezza o debolezza per settimane dopo essere stati malati, essere inattivi e non mangiare bene. Chiamare questi casi long Covid è una medicalizzazione della vita ordinaria.

La cosa più sorprendente di tutta la disinformazione trasmessa dal CDC e dai funzionari della sanità pubblica è che non ci sono state scuse per aver mantenuto le loro raccomandazioni per così tanto tempo dopo che i dati erano diventati evidenti che erano completamente sbagliate. I funzionari della sanità pubblica hanno detto “dovete” quando la risposta corretta avrebbe dovuto essere “non siamo sicuri“.

All’inizio, in assenza di dati validi, i funzionari della sanità pubblica hanno scelto un percorso di severo paternalismo. Oggi negano una montagna di studi solidi che dimostrano che si sbagliavano.

Come minimo, il CDC dovrebbe confessare e la FDA dovrebbe aggiungere un’etichetta di avvertimento ai vaccini Covid, indicando chiaramente ciò che è ormai noto. Un mea culpa da parte di coloro che ci hanno traviato sarebbe un primo passo per ricostruire la fiducia.