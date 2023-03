Crack Silicon Valley Bank: ora a rischio 1.500 aziende “green”

MeteoWeb

L’improvviso fallimento della Silicon Valley Bank (SVB), in California, mette a rischio oltre 1.500 startup specializzate in tecnologie climatiche ed energetiche. Ciò include alcune, ma non tutte, le società che hanno sfruttato il suo strumento di finanziamento del debito hardware-as-a-service per progetti ad alta intensità di capitale. Inoltre, oltre il 60% dei finanziamenti solari comunitari negli Stati Uniti ha coinvolto la banca.

Le startup si ritrovano ad arrancare sulla scia del brusco fallimento della Silicon Valley Bank. Queste giovani aziende al momento non possono accedere ai fondi nella SVB e hanno scadenze per il pagamento degli stipendi e dei contratti dei fornitori che incombono. I fondi delle società non sono spariti: il problema era l’accesso a quei fondi ma alla fine, ciò potrebbe essere risolto lunedì una volta che la FDIC riaprirà la banca, come ha dichiarato.

La FDIC ha creato una nuova banca in cui sono stati trasferiti tutti i depositi di SVB e ha affermato che “tutti i depositanti assicurati avranno pieno accesso ai loro depositi assicurati entro e non oltre lunedì mattina”. Un grande avvertimento è che i depositi sono assicurati solo fino a 250.000 dollari, quindi FDIC ha aggiunto che “pagherà ai depositanti non assicurati un dividendo anticipato entro la prossima settimana“.

La Silicon Valley Bank è stata una chiave di volta dell’ecosistema tecnologico ed è stata a lungo la banca preferita dalle startup di ogni genere. Ha investito azioni o fornito debito di rischio ad almeno 543 società nel corso della sua esistenza, secondo i dati di PitchBook. In una conversazione con Axios a febbraio, il senior market manager di SVB Matthew Trotter ha affermato che la banca aveva circa 1.500 clienti startup sostenuti da venture capital che lavoravano solo nella tecnologia climatica. Alla fine del 2022, SVB aveva circa 209 miliardi di dollari di attività totali e 175 miliardi di depositi, ma la FDIC afferma che il suo attuale totale di depositi è “indeterminato“.