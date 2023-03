E’ tempo di partenze sulla ISS, Crew-5 si prepara a lasciare la Stazione Spaziale

MeteoWeb

La missione Crew-5 di SpaceX per la NASA partirà dalla Stazione Spaziale Internazionale sabato 11 marzo. Una capsula Crew Dragon con a bordo gli astronauti della NASA Josh Cassada e Nicole Mann, la cosmonauta russa Anna Kikina e il giapponese Koichi Wakata, si sgancerà dalla ISS alle 08:05 ora italiana, dopo 5 mesi trascorsi in orbita.

La NASA ha rinviato 2 volte (7 e 8 marzo) la partenza dalla ISS a causa di condizioni meteo avverse.

L’accensione dei motori che darà il via alla fase di splashdown avverrà alle 02:25 ora italiana di domenica 12 marzo con ammaraggio previsto intorno alle 03:19.

Crew-5 e Crew-6

Crew-5 è stata lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX il 5 ottobre 2022. È stato un liftoff storico, che ha reso Mann la prima donna nativa americana a raggiungere lo Spazio e Kikina la prima cosmonauta russa a volare in orbita su un veicolo spaziale privato americano.

Gli astronauti di Crew-5 hanno trascorso 5 mesi movimentati in orbita. Sono stati ammirati spettacoli aurorali, ad esempio, e 2 veicoli russi attraccati alla ISS – una Soyuz e un cargo Progress – hanno registrato perdite.

La capsula Crew Dragon Endurance, è stata brevemente modificata per ospitare un passeggero in più – uno dei 3 astronauti Soyuz, Frank Rubio della NASA – nel caso fosse necessaria un’evacuazione di emergenza della ISS. Le modifiche sono state rimosse il mese scorso, dopo che la Russia ha lanciato una Soyuz sostitutiva che porterà Rubio e i suoi 2 compagni russi sulla Terra in autunno.

Sulla ISS rimane una missione SpaceX dopo la partenza di Crew-5: l’equipaggio Crew-6 ha raggiunto il laboratorio orbitante il 3 marzo, a bordo di Endeavour.

Gli astronauti Crew-6, Woody Hoburg e Stephen Bowen della NASA, Sultan Al Neyadi degli Emirati Arabi Uniti e il cosmonauta Andrey Fedyaev, vivranno a bordo della ISS per i prossimi 6 mesi.