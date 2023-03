Dal cloud seeding all’infiammazione: svelati gli esperimenti degli astronauti sauditi

MeteoWeb

La Commissione spaziale saudita (SSC) ha rivelato gli esperimenti che saranno condotti durante la missione degli astronauti sauditi Rayyanah Barnawi e Ali Alqarni sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), durante il secondo trimestre di quest’anno. La SSC ha annunciato che verranno eseguiti 11 pionieristici esperimenti di ricerca scientifica in condizioni di microgravità, i cui risultati miglioreranno la posizione globale del Regno nel campo dell’esplorazione spaziale.

L’SSC ha affermato che gli esperimenti sauditi nello Spazio vanno dalla ricerca umana e dalla scienza cellulare alla pioggia artificiale in condizioni di microgravità. L’SSC ha anche indicato che nell’esperimento di pioggia artificiale, il vapore acqueo sarà condensato su plancton e atomi di sale in condizioni di microgravità che simulano il processo di cloud seeding utilizzato nel Regno dell’Arabia Saudita e in molti altri Paesi per aumentare i tassi di precipitazione. Guidato dal Dr. Ashraf Farahat, questo esperimento è stato ideato dalla King Fahd University of Petroleum and Minerals e aiuterà scienziati e ricercatori a escogitare nuovi modi per fornire condizioni adeguate agli esseri umani per vivere in colonie spaziali sulla superficie della Luna e di Marte. L’esperimento contribuirà anche a migliorare la comprensione da parte dei ricercatori della tecnologia di cloud seeding, che contribuirà ad aumentare le precipitazioni in molti Paesi.

Per comprendere meglio le conseguenze dello Spazio sulla salute umana, Nebula Research and Development dell’Arabia Saudita, guidata dal Dr. Bader Shirah, sono previsti 6 esperimenti, che si avvalgono di nuovi strumenti neuroscientifici tra cui la misurazione del flusso sanguigno al cervello e dell’attività elettrica, la valutazione della pressione intracranica mediante valutazione non invasiva della pupilla dell’occhio e il monitoraggio dei cambiamenti nel nervo ottico nel tempo. Un migliore monitoraggio della salute neurologica può contribuire a rendere i voli spaziali più sicuri in futuro e consentire lo sviluppo di un monitoraggio rapido e non invasivo, nonché interventi precoci e lo sviluppo di contromisure. Saranno inoltre prelevati campioni di sangue e campioni biologici per esaminare i biomarcatori multi-omici relativi al volo spaziale e per mappare i cambiamenti nella lunghezza, struttura ed epigenetica di cromosomi e telomeri.

Gli esperimenti di scienze cellulari condotti dal King Faisal Specialist Hospital and Research Center (KFSHRC) e dal suo team di scienziati, il Dr. Khalid Abu Khabar , il Dr. Wijdan Alahmadi e il Dr. Edward Hitti, studieranno la risposta infiammatoria delle cellule immunitarie umane in condizioni di microgravità. Più specificamente la loro ricerca si concentrerà sui cambiamenti nel decadimento dell’mRNA, un processo che può spegnere l’infiammazione. I risultati dovrebbero contribuire a una migliore comprensione della salute dello Spazio e scoprire biomarcatori o potenziali terapie per le malattie infiammatorie sia nello Spazio che sulla Terra.

Inoltre, 3 esperimenti di sensibilizzazione educativa saranno condotti a bordo della ISS in tempo reale con studenti in tutta l’Arabia Saudita, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Mawhiba, Riyadh Schools e Misk Schools. L’obiettivo è migliorare la conoscenza degli studenti della scienza spaziale e il suo contributo al miglioramento della qualità della vita sulla Terra.