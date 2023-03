MeteoWeb

Chissà che ne pensano i delfini del Ponte sullo Stretto di Messina: in molti hanno speculato in passato nel dibattito politico sostenendo che la grande opera li avrebbe danneggiati, ma in realtà la costruzione del Ponte non prevede alcun tipo di interferenza con il mare e quindi non c’è alcun dubbio che i delfini ammireranno sbalorditi l’eccellenza del prodigio umano mentre continueranno a giocare allegri nelle acque dello Stretto, una loro casa abituale.

Stamani Lorenzo Mazzitelli è riuscito ad immortalarli a pochi metri dalla costa di Reggio Calabria, nelle fredde acque dello Stretto che oggi è baciato dal sole ma ha temperature pienamente invernali (la massima non supera i +15°C) e con l’Etna abbondantemente innevata a fare da cornice a questo scenario così affascinante e suggestivo.