Scoperto il dinosauro con il collo più lungo: arrivava a 15 metri

Arrivava a 15 metri di lunghezza il collo più lungo mai documentato in un dinosauro. Era di un sauropode vissuto 160 milioni di anni fa in Cina, denominato Mamenchisaurus sinocanadorum. Lo dimostra un nuovo riesame dei resti fossili dell’unico esemplare noto finora, condotto da un gruppo internazionale di esperti guidato dal paleontologo Andrew Moore della Stony Brook University di New York. I risultati sono pubblicati su Journal of Systematic Palaeontology.

I ricercatori hanno condotto nuove indagini sullo scheletro incompleto dell’unico esemplare di Mamenchisaurus sinocanadorum, rinvenuto nel 1987. Comprende solo tre vertebre del collo, un’imponente costola, alcune ossa del cranio e una mascella inferiore. La mancanza di ulteriori elementi ha reso difficile capire quali fossero le dimensioni di questo dinosauro, che secondo gli studiosi doveva avere un corpo e una coda piuttosto piccoli rispetto al lungo collo.

Le dimensioni del dinosauro

Per approfondire la questione, i ricercatori hanno pensato di fare un confronto con lo scheletro di un altro sauropode gigante cinese che si è conservato fino ai giorni nostri con il collo integro. Si tratta del dinosauro Xinjiangtitan, scoperto in Cina nel 2012. Calcolando le proporzioni tra le varie ossa, si è arrivati a stimare che la lunghezza del collo del Mamenchisaurus doveva aggirarsi attorno ai 15 metri. “Non abbiamo proprio idea di come funzionava meccanicamente quell’animale”, ammette Paul Barret del Museo di Storia Naturale di Londra.

“Ci vorrebbero molti muscoli per sostenere un collo di quelle dimensioni, e poi c’è la questione di come fa l’aria ad arrivare e poi uscire dai polmoni”. Secondo i paleontologi il lungo collo poteva aiutare questo erbivoro ad alimentarsi, ma non solo. E’ plausibile infatti che servisse anche per attrarre potenziali partner per l’accoppiamento e per combattere con i rivali, proprio come fanno oggi.