Come affrontare i disastri naturali: in Friuli 400 studenti a lezione con i vigili del fuoco | FOTO

Quattrocento ragazzi hanno incontrato i vigili del fuoco di Pordenone per dialogare sul tema dei cambiamenti climatici, in particolare su alluvioni, trombe d’aria e altri disastri naturali, con consigli per affrontare queste emergenze a casa e a scuola. L’incontro è avvenuto nell’ambito di un’iniziativa organizzata dal Comune di Azzano Decimo e dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Luzzatti.