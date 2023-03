Cdm approva il disegno di legge contro il cibo sintetico: “Italia prima nazione a dire no”

MeteoWeb

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. “L’Italia è la prima nazione che dice ‘no’ al cibo sintetico e alla carne sintetica, e lo fa con un atto formale e ufficiale raccogliendo un appello dei Comuni e delle Regioni“. Lo ha rimarcato il Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei Ministri. La norma parte da “considerazioni di natura sanitaria, principalmente, sulla base del diritto di precauzione sancito anche dai regolamenti europei“, ha aggiunto. “La norma sancisce il divieto di produzione, commercializzazione, importazione”.

“A nostro avviso, prodotti da laboratorio non garantiscono qualità, benessere e anche quella tutela della nostra cultura, della nostra tradizione, che anche all’enogastronomia e alle nostre produzioni agricole lega un pezzo della nostra civiltà“, ha detto il Ministro. Per Lollobrigida “c’è un rischio di ingiustizia sociale con il cibo sintetico: una società in cui i ricchi mangiano bene ed i poveri no”.

Le nuove norme sullo stop al cibo sintetico prevedono “sanzioni che vanno da un minimo di 10mila euro fino a un massimo di 60mila euro, fino al 10% del fatturato annuo realizzato nell’ultimo esercizio”, ha spiegato Lollobrigida. “La norma passerà in Conferenza delle Regioni e al vaglio del nostro Parlamento“, ha aggiunto. “Non c’è un atteggiamento persecutorio ma di forte volontà di tutela. C’è anche – prosegue il Ministro – un maggiore rischio di disoccupazione e vogliamo tutelare la salute pubblica”.

Schillaci: “stop al cibo sintetico per principio di precauzione”

“E’ una legge significativa quella contro i cibi sintetici: si basa sul principio di precauzione perché oggi non ci sono studi scientifici sugli effetti dei cibi sintetici. Ribadiamo il massimo livello di tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio della nostra nazione e della nostra cultura agroalimentare che si basa sulla dieta mediterranea”. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci alla conferenza stampa al termine del Cdm. “Il Ministero della Salute ha un’attenzione costante alla sicurezza degli alimenti, alla sana ed equilibrata nutrizione e all’adeguatezza alimentare”, ribadisce Schillaci.

Coldiretti: “agricoltori in piazza, no al cibo sintetico”

I giovani agricoltori della Coldiretti da tutta Italia sono scesi in piazza davanti a Palazzo Chigi per dire no al cibo sintetico, con un presidio lampo organizzato in occasione del Consiglio dei Ministri sul disegno di legge che vieta il commercio e la produzione in Italia di carne e altri alimenti ottenuti in laboratorio. “No al cibo sintetico”, contro il cibo in provetta è meglio una vera porchetta”, “Difendiamo la dieta mediterranea”, “No agli oligarchi del cibo artificiale”, sono solo alcuni degli slogan apparsi su striscioni e cartelli esposti dai manifestanti sul lato della Galleria Alberto Sordi, guidati dalla delegata nazionale Veronica Barbati, insieme al Segretario Generale Vincenzo Gesmundo e al Presidente Nazionale Ettore Prandini.

“L’Italia che è leader europeo nella qualità e nella sicurezza a tavola ha il dovere di fare da apripista nelle politiche alimentari a tutela dei cittadini e delle imprese”, ha affermato il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare la necessità di difendere i primati dell’agricoltura più green d’Europa. Proprio i giovani agricoltori, che hanno scelto di costruire il proprio futuro nelle campagne – ricorda Coldiretti -, sarebbero le prime vittime della diffusione del cibo sintetico, che punta alla sostituzione degli alimenti naturali prodotti nelle campagne con quelli fatti in laboratorio.

La legge contro carne, latte, formaggi, pesce e mangimi in provetta da parte del Governo è stata sostenuta da una grande mobilitazione popolare che in tutto il Paese ha visto la raccolta di mezzo milione di firme da parte anche dei giovani e delle donne della Coldiretti insieme a Campagna Amica, World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm Europe e Filiera Italia. Tra i primi a firmare la premier Giorgia Meloni nella sua prima uscita pubblica dopo le elezioni ed il Ministro dell’agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ma anche altri Ministri e Sottosegretari, Parlamentari nazionali ed europei, Governatori, Sindaci, personalità della cultura dello sport e dello spettacolo, rappresentanti istituzionali di Regioni e Province, imprenditori e numerosi Vescovi.