Domenica di maltempo al Sud: ancora piogge e temporali in Puglia, Calabria e Sicilia

La prima domenica di Marzo vede l’Italia divisa in due, com’era già accaduto ieri. Al Centro/Nord, infatti, splende un tiepido sole e il clima è gradevole, mentre al Sud continua ad imperversare il maltempo a causa della coda del ciclone Mediterraneo Juliette, che nei giorni scorsi ha percorso il mar Tirreno sottoforma di Medicane (il quarto di questa incredibile stagione invernale!), e adesso sta alimentando piogge e temporali nel meridione.

Nelle ultime ore il maltempo s’è concentrato nel basso Adriatico, tra Puglia e Basilicata, e nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, esattamente come previsto dalle previsioni meteo delle ore precedenti. Da ieri sono caduti ben 39mm di pioggia a Matera mentre soltanto oggi, dalla mezzanotte, in Puglia sono caduti 31mm a Valenzano, 29mm a Rutigliano, 24mm a Bari, 22mm a Casamassima, 20mm a Terlizzi, 18mm a Molfetta.

All’estremo Sud, piogge più significative sulla Costa Viola, dove da ieri sera sono caduti 60mm di pioggia a Palmi, e in tutto il reggino, con 12mm a Reggio Calabria dove oggi è il terzo giorno di pioggia consecutivo. Nella vicina Sicilia, invece, abbiamo 35mm a Pettineo, 33mm a Naso, 32mm a Messina , 18mm a Patti, 16mm a Torregrotta, in quello che è un andamento pluviometrico da manuale, tipico delle correnti settentrionali sul basso Tirreno. Le temperature sono tipicamente invernali, tanto che sui rilievi nevica copiosamente oltre i 1.000/1.100 metri di altitudine. Nulla di eccezionale, ma durante la pioggia la temperatura è scesa a +7°C a Bari, Brindisi e Lecce, +8°C a Messina e Reggio Calabria.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a colpire il Sud, in modo particolare il basso Tirreno dove nel pomeriggio/sera avremo ulteriori forti piogge tra le province di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Messina. Nelle mappe di seguito (modello Moloch dell’ISAC-CNR) possiamo vedere proprio le precipitazioni attese per oggi, Domenica 5 Marzo, in mattinata (mappa a sinistra) e nel pomeriggio/sera (mappa a destra).

Attenzione che non è finita qui. Domani, Lunedì 6 Marzo, sarà un altro giorno di maltempo, stavolta non solo al Sud ma su tutte le Regioni tirreniche, dalla Liguria alla Sicilia. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: