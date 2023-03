Dramma a Milano, 28enne muore dopo intervento per perdere peso

MeteoWeb

“Un caso drammatico, come sempre quando una persona di appena 28 anni perde la vita, acuito dal fatto che la paziente si era rivolta all’Istituto Clinico Humanitas per sottoporsi ad un intervento per ridurre il peso (c.d. “chirurgia bariatrica”) 20 giorni prima. Poi i dolori fortissimi all’addome, il ricovero in ospedale, dove purtroppo ha fatto seguito il decesso. Ora indaga la Procura di Milano, che ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche“: è quanto afferma il Codacons in una nota.

L’Associazione sottolinea inoltre: “La giustizia farà il suo corso, e sarà compito delle Autorità predisposte valutare eventuali responsabilità penali e civili nel caso di specie. Condoglianze alla famiglia per la perdita subito, una vera e propria tragedia. La nostra Associazione mette a disposizione di tutti uno Sportello per casi di sospetta malasanità in cui raccogliamo le segnalazioni di persone, che aiutiamo a fare giustizia. Contattateci!“