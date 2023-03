Due ghiacciai himalayani allarmano gli scienziati

MeteoWeb

Durung–Drung e Pensilungpa, due ghiacciai himalayani del Ladakh, in India, si sono ritirati rispettivamente di 7,8 km quadrati e 1,5 km quadrati dal 1971 al 2019. A lanciare l’allarme sono stati alcuni scienziati che ritengono che il cambiamento climatico e molti altri fattori siano responsabili dello scioglimento dei ghiacciai che alimentano il fiume Zanskar attraverso due affluenti.

Gli scienziati sono anche sorpresi dal fatto che, nonostante si trovino a una distanza aerea di appena 1 km, i ghiacciai si stiano ritirando a ritmi diversi. I risultati dello studio, a firma di Manish Metha, Vinit Kumar, Pankaj Kunmar e Kalachand Saina, del Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG), sono stati recentemente pubblicati sulla rivista internazionale “Sustainability“.

I ghiacciai si trovano nel passo Pensi-La ad un’altitudine di circa 4.400 metri. Il ghiacciaio DDG si estende su 72 km quadrati: ha perso 7,8 km quadrati di ghiaccio, ovvero il 10% della sua superficie totale. PG, un ghiacciaio più piccolo che si estende su 16 km quadrati, ha perso 1,5 km quadrati, ovvero l’8% della sua superficie totale. Secondo lo studio, DDG si è ritirato di 13 metri all’anno dal 1971 al 2019 e PG di 5,6 metri all’anno.

Manish Metha, autore principale dello studio, ha dichiarato: “Il ritiro dei ghiacciai non è influenzato solo dai cambiamenti climatici, ma anche dall’impostazione topografica e dalla morfologia dei ghiacciai. Il fatto che i 2 ghiacciai situati nella stessa area geografica e che affrontano condizioni climatiche simili, si ritirano in modo diverso, indica che ci sono molti altri fattori in gioco: la geometria, le dimensioni del ghiacciaio, l’intervallo di elevazione, la pendenza, l’aspetto, la copertura detritica così come la presenza di laghi sopra e proglaciali stanno influenzando la risposta eterogenea dei ghiacciai studiati“.

Il cambiamento climatico è stato una forza vitale nel ritiro dei ghiacciai, secondo lo studio. Nonostante il lato positivo di un ghiacciaio che si ritira a un ritmo più lento, lo scioglimento di entrambi i ghiacciai ha allarmato gli ambientalisti. I due ghiacciai contribuiscono in modo significativo al flusso del fiume Zanskar. Mentre DDG è l’origine del Doda, il più grande affluente dello Zanskar, PG è l’origine del fiume Suru.