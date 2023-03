Il 25 marzo torna Earth Hour, luci spente per salvare la Terra

MeteoWeb

Sabato 25 marzo, alle 20:30, torna Earth Hour, l’evento globale che unisce le persone in tutto il mondo: luci spente per simboleggiare l’impatto che un’azione condivisa può avere per salvare il Pianeta.

L’Ora della Terra è la più grande mobilitazione globale del WWF in cui milioni di persone spegneranno per un’ora le luci di migliaia di case, edifici, palazzi e monumenti, dal Pacifico alle coste atlantiche. Un semplice ma potente gesto simbolico, che quest’anno sarà accompagnato anche da eventi e altre piccole grandi azioni per il Pianeta e permetterà ad ognuno di noi – da ogni angolo della Terra – di fare la propria parte per proteggere la natura, nostra alleata per contrastare gli effetti sempre più devastanti del cambiamento climatico.